Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và mức độ khốc liệt không có dấu hiệu hạ nhiệt. Câu hỏi đặt ra là chiến tuyến của cuộc xung đột hiện đang ở đâu?

Chiến tuyến Nga-Ukraine hiện đang ở đâu?

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), của Ukraine vào thủ đô Moscow của Nga đang trở nên phổ biến, bán đảo Crimea đang bị phong tỏa từ trên không. Syzran và Omsk đang bị tấn công; hiện lực lượng phòng không Nga ở khu vực nằm trên lãnh thổ châu Âu, đang “căng như dây đàn”.

Vậy tiền tuyến của Nga hiện ở đâu? Không chỉ là Donbass, Kherson hay bán đảo Crimea, nơi bị tấn công theo đúng nghĩa đen mỗi đêm; những khu vực nằm trong lãnh thổ Nga như Leningrad, Belgorod, Bryansk, hay quận Sudzha thuộc tỉnh Kursk…, đang liên tục bị UAV của Ukraine tấn công.

Một xe bồn chở nhiên liệu của Nga bị UAV Hornet tấn công trên đường cao tốc Novorossiya. (Ảnh TASS).

Thành phố Istra gần Moscow, đã trở thành “khu vực tiền tuyến”, khi đang bốc cháy, vì ở đây có nhà máy thủy điện, có vai trò rất quan trọng đối với khu vực thủ đô. Đây cũng là mục tiêu thèm muốn của quân Đức Quốc xã, trong chiến dịch tấn công Moscow vào mùa thu năm 1941.

UAV của Ukraine cũng đang tấn công Omsk, Siberia và Syzran, trên sông Volga.

“UAV của Ukraine đã được phóng từ các vùng Kharkiv và Sumy," chuyên gia quân sự Vasily Dandykin khẳng định, tức là ở cự ly hơn một nghìn km.

Mục tiêu chiến dịch phản công mùa hè 2023 đã đạt được

Vào mùa hè năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch tấn công về phía nam. Mục tiêu chính là tiến đến bờ biển Azov, cắt đứt hành lang đường bộ từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea và tái chiếm bán đảo.

Khoảng 2.500 xe chiến đấu bọc thép và khoảng 800 xe tăng, trong đó có cả xe tăng Leopard-2 do Đức sản xuất, đã tham gia chiến dịch.

Như vậy, trận chiến xe tăng lớn nhất thế kỷ 21 đã diễn ra trên thảo nguyên Zaporizhia. Nhưng các lữ đoàn “chuẩn NATO” của Ukraine đã đụng phải "tuyến phòng thủ Surovikin" huyền thoại và những chiếc xe bọc thép của phương Tây chịu tổn thất đầu tiên trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Tuyến phòng thủ Surovikin là một hệ thống công sự trận địa liên hoàn hiểm hóc, được bố trí theo nhiều lớp có chiều sâu, trải dài hàng trăm km, đã được xây dựng bắt đầu từ mùa thu năm 2022. Người tạo ra nó đã dự đoán chính xác các hành động của đối phương.

Quân đội Nga đã đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa hè năm 2023 của Kiev và khu vực chiến lược Biển Azov và tuyến đường đến Crimea đã an toàn.

Tuy nhiên những gì mà xe tăng Leopard của Đức và các lữ đoàn “chuẩn NATO”, khi chạm trán với phòng tuyến Surovikin, không thể làm được, thì UAV tấn công tự sát Hornet của Mỹ - những cỗ máy sát thủ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) - đã thực hiện rất thành công.

Quân đội Ukraine sử dụng khinh khí cầu phóng UAV để tấn công sâu vào phía sau chiến tuyến Nga – Ukraine. (Ảnh Ukrinform).

Ngay cả những UAV được gọi là của Ukraine, cũng về cơ bản là bản sao chính xác của các mẫu UAV của Mỹ và Anh, vốn đang được đưa vào Ukraine với số lượng lớn.

Không mất nhiều thời gian để những chiếc UAV mới của NATO mà Ukraine mua được, đã gây ra những trận hỏa hoạn dữ dội trên đường cao tốc Novorossiya (nối từ lãnh thổ Nga qua tỉnh Zaporozhye, tới Kherson và cuối cùng là bản đảo Crimea). Tất cả các tuyến đường từ Rostov và Taganrog đến Mariupol, Berdyansk và Dzhankoy ở Crimea đều bị phong tỏa không thương tiếc. Đúng như lời cảnh báo tướng Surovikin trước kia.

Chiến tuyến của Ukraine sẽ mở rộng tới đâu?

Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã ký hợp đồng sản xuất UAV đẩy bằng tên lửa Bars. Giai đoạn đầu của dự án được Đức tài trợ hoàn toàn. UAV đẩy bằng tên lửa Bars có tầm bắn hiệu quả 1.000 km. Tất cả sản phẩm sẽ được giao trực tiếp cho Tổng cục Tình báo thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Địa điểm sản xuất sẽ là nhà máy sản xuất vũ khí Diehl Defence, có trụ sở tại Überlingen. Việc sản xuất chung tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo cũng đã bắt đầu tại đây, ở bang Baden-Württemberg. Chỉ riêng trong tháng Sáu, loại tên lửa này đã bay đến Cheboksary và Volgograd. Kiev hứa sẽ sử dụng chúng để “thiêu rụi” Moscow.

UAV tấn công tầm xa của Ukraine. (Ảnh Ukrinform).

Mặc dù Quân đội Nga (RFAF) sau khi tràn ngập Konstantinovka, đang chuẩn bị tấn công vào cụm đô thị Slovyansk - Kramatorsk, nhưng điều này không làm thay đổi tình hình trên không. Cơn ác mộng UAV đã thực sự bao trùm miền nam nước Nga.

Dưới đây là những thông tin cập nhật mới nhất từ ​​Thống đốc tỉnh Rostov, ông Yuri Slyusar, cho biết vào đêm 12/7, các thành phố Taganrog và các huyện Kamensk-Shakhtinsky, Azovsky, Neklinovsky, Tarasovsky và Millerovsky đã bị tấn công. Một tàu chở dầu khác bị hư hại ở vịnh Taganrog khi đang tiến vào kênh đào Azov-Don.

Giới chức trách buộc phải tạm ngừng vận chuyển hàng hóa qua kênh đào. Một phần tư lượng xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang gặp rủi ro.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine diễn ra từ Rostov-on-Don, Stavropol và Krasnodar Krai - những vùng sản xuất ngũ cốc chủ chốt của Nga.

Tin tức quan trọng nhất từ ​​phía thống đốc tỉnh Rostov, là việc xác nhận vụ UAV tấn công ngay tại km 885 của đường cao tốc M-4 "Don". Giao thông gần thị trấn Millerovo và làng Tarasovsky đã bị "đóng cửa để phục vụ công tác xử lý bom mìn".

Đây là tuyến đường cao tốc chính, và về cơ bản là tuyến đường duy nhất, nối Moscow với miền nam. Nó là một huyết mạch vận chuyển chiến lược cho hàng hóa dân sự và quân sự.

Vài tháng trước, đã có tin tức gây sốc rằng UAV của Ukraine đã tiếp cận trạm kiểm soát biên giới giữa Donetsk và vùng Rostov; nhưng giờ đây, đường cao tốc M-4 "Don" đang bị tấn công trực tiếp.

Phía Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Crimea. Toàn bộ khu vực phía bắc, trung tâm và phía đông bán đảo vẫn không có điện, và do đó là không có nước. Điều này bao gồm cả các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Alushta, Yevpatoriya và Saki, Feodosia, Sudak và thành phố cảng Kerch.

Cầu Crimea đã bị đóng cửa hơn 12 tiếng đồng hồ suốt đêm và sáng ngày 15/7, thành phố cảng Sevastopol đã phát hai còi báo động không kích. Giao thông trong vịnh bị đình trệ, còi hú vang và những tiếng nổ lớn vang lên.

UAV tấn công tầm xa của Ukraine. (Ảnh Topwar)

Thống đốc vùng Mikhail Razvozhaev đã phát biểu trước người dân địa phương: “Do tình trạng thiếu điện, việc duy trì lịch trình "3 ngày đóng điện/3 ngày cắt" không thể thực hiện được. Nếu hiện tại nhà không có điện, hãy chuẩn bị tinh thần cho khoảng sáu giờ mất điện. Nếu có điện, sẽ có trong hai giờ, sau đó là sáu giờ mất điện. Chúng tôi sẽ trở lại lịch trình "3 ngày bật/3 ngày tắt" tiêu chuẩn, khi hệ thống đã ổn định hoàn toàn...”

Các cuộc đình công bằng UAV của Ukraine, diễn ra trên phạm vi địa lý trải rộng gần như toàn bộ đường bờ biển – từ Berdyansk và Mariupol đến Taganrog, Azov, Yeysk, Temryuk và eo biển Kerch.

Mật độ các cuộc không kích đặc biệt cao gần cảng Kavkaz, bán đảo Chushka và các khu neo đậu của vịnh Taman. Đây là những tuyến đường quan trọng để tiếp tế cho Crimea.

Chỉ riêng đêm 19/7, UAV của Ukraine đã tấn công 10 tàu chở dầu ở Biển Azov và 4 phà gần Kerch; tuy nhiên, những chiếc tàu của Nga chỉ bị “hư hại”, chứ chưa bị đánh chìm.

Thủy thủ đoàn tàu chở dầu của Nga đã đăng tải ảnh về thiệt hại lên mạng. Hai bên thân tàu cháy đen, buồng lái bị thổi bay, phòng máy bị thủng. Chúng không chìm, nhưng cần sửa chữa tốn kém, thậm chí là không còn có thể sử dụng. Thủy thủ đoàn đang bắt đầu nghỉ việc.

Vào ngày 13/7, đêm tấn công mạnh nhất của Ukraine, đã có hơn 350 UAV tấn công Moscow. 50 chiếc đã bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố, số còn lại bị phá hủy ở vùng ngoại ô xa xôi.

Làn sóng tấn công đường không của Ukraine đang diễn ra không ngừng nghỉ. Điều này xảy ra bất chấp hệ thống phòng không cực kỳ mạnh của Moscow.

Và câu hỏi cấp bách nhất hiện nay của Nga, là làm thế nào để ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV này của Ukraine?

Chiến trường Nga – Ukraine thực sự đã biến thành không phân tuyến.

https://svpressa.ru/war21/article/523507/