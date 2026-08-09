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Quân sự - Thế giới

Thượng Hải hủy 1.300 chuyến bay vì bão Dolphin

Hai sân bay ở Thượng Hải đã hủy hơn 1.300 chuyến bay và khoảng 300.000 người ở các vùng khác được sơ tán khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với bão Dolphin.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tính đến sáng 9/8, tốc độ gió duy trì tối đa của cơn bão Dolphin được ước tính khoảng 162 km/h. Cơn bão mang theo mưa lớn, gây nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng cũng như sạt lở đất, dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và các khu vực phía Bắc của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào cuối ngày 9/8.

Các nhà dự báo thời tiết ở Trung Quốc dự đoán rằng một số khu vực có thể có lượng mưa từ 200-400 mm trong vài ngày tới. Chính quyền đang cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Chiết Giang.

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Cảnh sát kiểm tra dây neo của một con tàu trước khi bão Dolphin đổ bộ tại Beilun, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 7/8/2026. Ảnh: Hu Jiajie/Xinhua/AP.

Theo tờ The Paper, sân bay Hongqiao và Pudong của Thượng Hải đã hủy khoảng 60% số chuyến bay dự kiến ​​vào ngày 9/8 do ảnh hưởng của bão Dolphin.

Tối 8/8, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã sơ tán khoảng 390.000 người dân tại thành phố Thái Châu. Chính quyền Thượng Hải cũng đã sơ tán hơn 30.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm hơn.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang cũng tạm thời đình chỉ hoạt động của phà và du thuyền...

Mặc dù bão Dolphin chưa đổ bộ nhưng đã mang theo mưa lớn và gió mạnh đến một số khu vực của tỉnh Chiết Giang, bao gồm Ninh Ba, Thái Châu, Ôn Châu, Lý Thủy, theo Jia Yan, Trưởng bộ phận dự báo thời tiết tại Đài Khí tượng Chiết Giang.

Tối 8/8, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc cùng ban hành cảnh báo đỏ về lũ quét tại 23 huyện, thành phố và quận liền kề ở tỉnh Chiết Giang. Bộ Tài nguyên nước cũng nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt của tỉnh lên cấp III.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão Maysak gây mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc hồi đầu tháng 7/2026

Nguồn video: VTV
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