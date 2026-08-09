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Quân sự - Thế giới

Hơn 20.000 người phải sơ tán vì cháy rừng ở Canada

Tỉnh British Columbia (Canada) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một vụ cháy rừng lan nhanh phá hủy nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tỉnh British Columbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 8/8 sau khi một đám cháy rừng lan nhanh phá hủy nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi các cộng đồng dọc theo hồ Okanagan ở miền Tây Canada, với hàng chục người được máy bay giải cứu.

Thủ hiến David Eby đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi hơn 100 vụ cháy rừng đang hoành hành khắp tỉnh, gần một nửa trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát do thời tiết nóng, gió mạnh và hạn hán kéo dài.

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Đám cháy rừng Bradley Creek ở Vernon, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/8/2026. Ảnh: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP.

Thị trấn Summerland, nơi có khoảng 12.000 cư dân sinh sống, đã được lệnh sơ tán trong đêm, cùng với khoảng 8.000 người ở và xung quanh thị trấn Peachland gần đó. Văn phòng của ông Eby xác nhận "thiệt hại đáng kể về nhà cửa" nhưng cho biết các quan chức chưa thể đánh giá mức độ thiệt hại vì đám cháy vẫn tiếp diễn trong khu vực này.

Tốc độ đám cháy lan rất nhanh. Erick Thompson, một nhân viên cứu hộ thuộc khu vực hành chính Okanagan-Similkameen, cho biết ông đã phải tạm thời rời trung tâm điều hành khẩn cấp để đưa gia đình đến nơi an toàn.

“Tôi phải rời khỏi trung tâm điều hành khẩn cấp để đến đón gia đình rời khỏi khu vực này. Chúng tôi đang đi về phía Nam”, Erick cho hay.

Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết họ đang điều tra một vụ cháy rừng gần Summerland. Ông Eby cho biết một số cư dân bị mắc kẹt khi đám cháy tiến gần, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người khác có thể vẫn mắc kẹt.

“Nhiều người đã mất nhà cửa. Rất nhiều người đã phải di dời”, Eby nói.

Tại một trung tâm sơ tán ở Penticton, Anette Boulet, cư dân Summerland, cho biết đám cháy đang tiến đến "trông như ngày tận thế". Anette đã sơ tán cùng gia đình.

Cliff Chapman, Giám đốc điều hành của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy rừng British Columbia, cảnh báo rằng các cộng đồng khác cũng có thể phải đối mặt với những đám cháy lan nhanh tương tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy rừng trước đây ở California, Mỹ

Nguồn video: VTV
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