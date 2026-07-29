Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Houthi phóng tên lửa vào tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa vào tàu chở dầu NCC Ghazal của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, buộc tàu này phải quay đầu.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở dầu báo cáo về vụ nổ xảy ra khi đang di chuyển ở phía nam Biển Đỏ. Trung tâm không nêu tên tàu nhưng cho biết thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn.

Lực lượng Houthi sau đó ngày 28/7 tuyên bố đã tấn công tàu chở dầu NCC Ghazal của Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, buộc con tàu phải quay đầu và trở về hướng ban đầu.

houthi.png
Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: ParsToday.

Trong một tuyên bố trên mạng X, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, tuyên bố tàu chở dầu này "vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải (của Houthi) đối với các tàu vận chuyển có liên hệ với Ả Rập Xê Út".

Theo ông Yahya Saree, con tàu đã phớt lờ nhiều lời cảnh báo trước khi bị tấn công bằng loạt tên lửa đạn đạo. Ông Saree không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ tấn công.

Một ngày trước, lực lượng Houthi cũng triển khai máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu và cơ sở quan trọng trên tuyến đường ống chuyển dầu thô từ phía đông Ả Rập Xê Út đến cảng Yanbu, phía tây nước này.

Tuần trước, nhóm Houthi đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu của họ.

Vào ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả việc Riyadh áp đặt lệnh phong tỏa đối với các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Houthi ở Yemen.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tấn công sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê Út ngày 13/7

Nguồn video: VOV
#Houthi tấn công tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út #Lực lượng Houthi #Ả Rập Xê Út #Biển Đỏ #Yemen

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hai tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy trên Biển Đỏ

Sáng 23/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.

AP đưa tin, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu là Encelia và Layla ở Biển Đỏ, gây ra hỏa hoạn trên cả hai tàu.

Đây là vụ tấn công tàu đầu tiên được báo cáo kể từ khi Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên hệ với Ả Rập Xê Út qua eo biển Bab el-Mandeb. Houthi tuyên bố động thái này nhằm trả đũa việc Ả Rập Xê Út phong tỏa Yemen và tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa gần đây.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Pakistan lên án Houthi đe dọa hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ

Mỹ và Pakistan đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì hành động đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ.

AP đưa tin, Mỹ và Pakistan ngày 22/7 đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ sau khi lực lượng này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình và đã liên hệ với Ả Rập Xê Út nhiều lần trong tuần qua về các mối đe dọa.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Houthi phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen mới đây tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út.

Ngày 20/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả việc nước này phong tỏa Yemen và vụ tấn công gần đây vào sân bay quốc tế Sanaa. Động thái này đe dọa một tuyến đường thủy quan trọng khác của vận tải toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại, AP đưa tin.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết trong một tuyên bố rằng lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới