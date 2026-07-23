Long Hòa: Công ty Đặng Duy trúng gói thầu nâng cấp trụ sở hơn 8,6 tỷ đồng

Gói thầu nâng cấp cải tạo trụ sở hơn 8,6 tỷ tại xã Long Hòa ghi nhận duy nhất Công ty Đặng Duy tham gia dự thầu và trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,16%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo các trụ sở: Đảng ủy, HĐND-UBND, các trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hòa". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy.

Nguồn: MSC

Gói thầu hơn 8,6 tỷ đồng và kịch bản duy nhất một nhà thầu dự thầu

Dự án "Nâng cấp, cải tạo các trụ sở: Đảng ủy, HĐND-UBND, các trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hòa" được UBND xã Long Hòa phê duyệt tại Quyết định số 138/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 9.958.930.305 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, do UBND xã Long Hòa làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa trực tiếp quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ngày 25/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa - Lê Thị Ngọc Hà ban hành Quyết định số 55/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói thầu Thi công xây dựng có giá gói thầu theo kế hoạch là 8.297.577.413 đồng. Sau đó, giá dự toán gói thầu được phê duyệt điều chỉnh lên mức 8.736.580.490 đồng.

Ngày 29/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa - Lê Thị Ngọc Hà ký Quyết định số 86/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) với mã thông báo mời thầu IB2600324680. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC. Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Hưng Minh Khôi.

Đến thời điểm đóng mở thầu ngày 09/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy với giá dự thầu 8.634.961.373 đồng.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 303/BC-2026/AIC ngày 10/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC do Tổ trưởng Trần Ngọc Ánh và Tổ viên Phạm Thị Vệ lập, cùng Báo cáo thẩm định số 246/BCTĐ-HMK ngày 13/07/2026 của Công ty TNHH Hưng Minh Khôi, ngày 13/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa Lê Thị Ngọc Hà đã ký Quyết định số 118/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy trúng thầu với giá 8.634.961.373 đồng. So với giá dự toán gói thầu 8.736.580.490 đồng, giá trị tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 101.619.117 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,16%.

Năng lực của Công ty Đặng Duy tại địa phương

Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy (mã số thuế 3701014246, trụ sở tại xã Dầu Tiếng, TP HCM) do Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Đặng Thanh Hưng làm đại diện pháp luật, thành lập từ tháng 10/2008.

Trong hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 Doanh nghiệp này đã tham gia 65 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó trúng 56 gói, trượt 8 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 104.371.843.751 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu đạt xấp xỉ 98,01% (tỷ lệ giảm giá trung bình khoảng 1,99%).

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy từng tham gia và trúng nhiều gói thầu tại một số bên mời thầu, chủ đầu tư. Điển hình như tại Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Greencom, nhà thầu Đặng Duy tham gia 20 gói thầu và trúng 19 gói với tổng giá trị khoảng 19,18 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC tham gia 6 gói trúng 5 gói với tổng giá trị khoảng 30,160 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó nhà thầu còn trúng hai gói có giá trị lớn như: Gói Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Minh Thạnh trị giá 15.126.430.509 đồng, trúng ngày 11/07/2026; Gói Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các Trung tâm văn hóa xã Minh Thạnh trị giá 5.948.800.065 đồng 18/06/2026. Cả hai gói thầu này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy trong vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia về tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), việc chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng là diễn biến thực tế khá phổ biến trong hoạt động xây lắp cấp cơ sở, xuất phát từ đặc thù địa lý, quy mô công trình và năng lực huy động của doanh nghiệp tại địa phương. Hành lang pháp lý hiện hành hoàn toàn cho phép xử lý linh hoạt tình huống này.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Việc công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trong trường hợp này là hợp pháp, miễn là quá trình lập E-HSMT phải bảo đảm tính khách quan, tuân thủ tuyệt đối quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; theo đó, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ở góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đánh giá, khoản tiết kiệm hơn 101,62 triệu đồng (tương đương tỷ lệ khoảng 1,16%) là sự đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công cần được chắt chiu. Tuy nhiên, để cụ thể hóa tối đa tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, các chủ đầu tư cấp cơ sở cần nỗ lực hơn nữa để thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, nhằm gia tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư có thể chủ động đẩy mạnh truyền thông, công khai minh bạch thông tin rộng rãi. Đặc biệt, chủ đầu tư nên chú trọng việc khảo sát, tham vấn thị trường theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để xây dựng hồ sơ và giá gói thầu sát với thực tế, qua đó tạo sức hấp dẫn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia chào giá trong các dự án tiếp theo.