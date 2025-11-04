Lật thuyền đánh cá, em trai thoát nạn, người anh mất tích

Đang đánh bắt cá trên hồ Đại Rai (Hà Tĩnh), chiếc thuyền bất ngờ bị lật, em trai may mắn bơi được vào bờ, còn người anh bị nước cuốn mất tích.

Tối 4/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một người dân bị mất tích khi thả lưới bắt cá trên hồ Đại Rai.

Trước đó, chiều 4/11, anh Trần Đức M. (SN 1982, trú tổ 2, phường Bắc Hồng Lĩnh) cùng người em chèo thuyền thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 17h cùng ngày, thuyền chở hai anh em không may bị lật, người em may mắn bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức M. mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, tới 20h30 cùng ngày, vẫn chưa có thông tin về anh Trần Đức M.

