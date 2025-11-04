Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lật thuyền đánh cá, em trai thoát nạn, người anh mất tích

Đang đánh bắt cá trên hồ Đại Rai (Hà Tĩnh), chiếc thuyền bất ngờ bị lật, em trai may mắn bơi được vào bờ, còn người anh bị nước cuốn mất tích.

Hạo Nhiên

Tối 4/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một người dân bị mất tích khi thả lưới bắt cá trên hồ Đại Rai.

Trước đó, chiều 4/11, anh Trần Đức M. (SN 1982, trú tổ 2, phường Bắc Hồng Lĩnh) cùng người em chèo thuyền thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai.

d6bc6038-a14a-4515-906c-a941c43e1845.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 17h cùng ngày, thuyền chở hai anh em không may bị lật, người em may mắn bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức M. mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, tới 20h30 cùng ngày, vẫn chưa có thông tin về anh Trần Đức M.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#Hà Tĩnh #người dân #mất tích #đánh cá #thả lưới #Hồ Đại Rai

Bài liên quan

Xã hội

Sạt lở núi xô đổ xe tải, đất đá vùi lấp máy múc ở Hà Tĩnh

Xe tải cùng máy múc đang xúc dọn đất do sạt lở trên tuyến đường ven biển, bất ngờ lượng lớn đất từ trên đồi sạt đổ xuống, khiến 2 tài xế bị thương nặng.

Tối 4/11, thông tin từ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc phương tiện đang tham gia khắc phục sự cố sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển, bất ngờ đất, đá từ trên núi tiếp tục đổ tràn xuống khiến tài xế lái máy múc và xe tải bị thương nặng.

fa7d9f89-e2de-479f-97f8-ae00c5c4255f.jpg
Lượng lớn đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp máy múc, xô đổ xe tải.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an bám dây thừng, cứu 3 người bị cô lập giữa dòng lũ xiết

Trong lúc đi khai thác rừng tràm, 3 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao gây chia cắt và sạt lở đường không thể di chuyển ra ngoài.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) ứng cứu thành công 3 trường hợp bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 4/11, nhận được tin báo về việc tại khu vực ngầm tràn số 1 tại Km27 thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hiếu Giang và Hướng Hiệp có 3 công dân quê Nghệ An trong lúc đi khai thác rừng tràm đã bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao gây chia cắt và sạt lở đường, không thể di chuyển ra ngoài.

Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Trong lúc chèo thuyền thúng từ cửa sông Roòn vào bờ, ông P.H.Q (Quảng Trị) không may bị sóng đánh chìm, mất tích.

Ngày 4/11, thông tin Đồn Biên phòng Roòn thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng của địa phương và gia đình tìm kiếm ngư dân bị mất tích do sóng đánh chìm thuyền thúng trên cửa sông Roòn.

image.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới