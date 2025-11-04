Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Trong lúc chèo thuyền thúng từ cửa sông Roòn vào bờ, ông P.H.Q (Quảng Trị) không may bị sóng đánh chìm, mất tích.

Ngày 4/11, thông tin Đồn Biên phòng Roòn thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng của địa phương và gia đình tìm kiếm ngư dân bị mất tích do sóng đánh chìm thuyền thúng trên cửa sông Roòn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 4/11, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn nhận được thông tin ông P.H.Q (SN 1969, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị) chèo thuyền thúng (loại dưới 6m) từ cửa sông Roòn vào bờ thì bị sóng đánh chìm, mất tích.

Ngay lập tức, lực lượng Biên phòng đã cử tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng của địa phương, gia đình và bà con ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

