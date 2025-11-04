Công an bám dây thừng, cứu 3 người bị cô lập giữa dòng lũ xiết

Trong lúc đi khai thác rừng tràm, 3 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao gây chia cắt và sạt lở đường không thể di chuyển ra ngoài.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) ứng cứu thành công 3 trường hợp bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 4/11, nhận được tin báo về việc tại khu vực ngầm tràn số 1 tại Km27 thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hiếu Giang và Hướng Hiệp có 3 công dân quê Nghệ An trong lúc đi khai thác rừng tràm đã bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao gây chia cắt và sạt lở đường, không thể di chuyển ra ngoài.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay lập tức, Công an xã Hiếu Giang đã báo cáo và đề nghị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp triển khai lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người dân cùng 4 xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trước đó, tối 3/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đã kịp thời ứng cứu thành công 7 người dân bị nước lũ cô lập trên sông Hiếu.

