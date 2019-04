Toyota Mark X Final Edition 2019 giá từ 693 triệu đồng

Mẫu xe sedan Toyota Mark X đã có mặt trên thị trường trong suốt hơn 50 năm qua sau khi lần đầu tiên trình làng dưới cái tên Mark II vào năm 1968. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Mark X được định vị cao hơn mẫu sedan cỡ trung Camry. Đáng tiếc là nó sẽ kết thúc hành trình của mình vào tháng 12 này khi bị hãng Toyota "khai tử" Nguyên nhân dẫn đến quyết định "khai tử" là do doanh số xe không mấy khả quan. Dù hiện chỉ còn bán tại Nhật Bản nhưng trước đó Mark II từng chinh chiến tại Bắc Mỹ (có nhiều tên gọi khác nhau như Corona Mark II hay Cressida) và được đánh giá cực cao bởi người tiêu dùng khu vực nhờ chú trọng thuần túy vào yếu tố thể thao và độ ổn định, bền bỉ. Để tiễn biệt dòng sedan thể thao dẫn động cầu sau nổi tiếng của mình, hãng Toyota mới đây đã tung ra phiên bản đặc biệt có tên Mark X Final Edition 2019 tại thị trường nội địa Nhật. Theo hãng xe ôtô Toyota, Mark X Final Edition sẽ được chia thành 2 phiên bản là 250S (dẫn động cầu sau) và 250S Four (dẫn động 4 bánh). So với bản thường, Toyota Mark X Final Edition 2019 mới se chỉ sở hữu một số chi tiết nội - ngoại thất khác biệt. Cụ thể, Toyota Mark X Final Edition 2019 được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 10 chấu và cản trước dành riêng cho mẫu xe này. Bên trong Toyota Mark X Final Edition 2019 xuất hiện không gian nội thất phối 2 màu đen - đỏ tương phản, đậm chất thể thao. Ghế và mặt cửa của phiên bản đặc biệt này đều được bọc bằng chất liệu da tổng hợp. Trong khi đó, trên vô lăng 4 chấu, cần số, mặt cửa, ghế và bệ tì tay đều có chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng 2,5 lít với công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Mark X Final Edition 2019 khởi điểm từ 3.331.800 Yên (khoảng 693 triệu đồng) cho bản 250S và 3.489.480 Yên (khoảng 726 triệu đồng) cho bản 250S Four. Khi mua Toyota Mark X Final Edition 2019, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất là trắng White Pearl Crystal Shine, bạc Silver Metallic và đen Precious Black Pearl. Sau khi khai tử Toyota Mark X, Toyota cũng đang lăm le ý định sẽ loại bỏ thêm dòng xe có vị trí tương tự trong đội hình Lexus là GS. Video: Toyota giới thiệu mẫu xe Mark X Final Edition 2019.

