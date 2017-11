Top xe ôtô Toyota Camry độ cực “chất” tại SEMA 2017

Đến với Triển lãm xe độ SEMA 2017, Hãng xe Nhật bản đã giới thiệu 5 chiếc ôtô Toyota Camry độ khác nhau được lấy ý tưởng từ chính những tay đua hàng đầu giải đua NASCAR là Martin Truex Jr, Kyle Busch, Denny Hamlin và Daniel Suarez, cùng bình luận viên Rutlege Wood. Đầu tiên là chiếc Toyota Camry của Denny Hamlin. Anh là một trong những tay đua có thu nhập cao nhất của giải đua NASCAR. Chiếc Camry của anh được lấy cảm hứng từ đường đua Virginia International Raceway. Ở bản độ độc đáo này, chiếc Camry nổi bật với màu sơn trắng cùng các chi tiết trang trí màu đen, vòm bánh được ốp nẹp nới rộng tới 3 inch, kết hợp với bộ mâm Rotiform BLQ kích thước 20 inch. Ở bên trong nội thất, Toyota Camry Denny Hamlin mang đậm phong cách xe đua với cặp ghế thể thao Recaro kèm dây an toàn 4 điểm, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với các trang bị như dàn âm thanh JBL. Hiệu năng của mẫu xe này được nâng cấp với cổ hút AEM, lọc gió K&N, hệ thống xả TRD, hệ thống treo TEIN và phanh độ. Tiếp đến là chiếc xe độ Toyota Camry Daniel Suarez. Đây là một chiếc xe đường phố nhưng mang đậm phong cách thể thao với nhiều chi tiết được thiết kế tăng tính động học. Điểm nổi bật trên chiếc xe là màu sơn trắng ngọc đã được kết hợp với nhiều chi tiết màu đen bóng tạo ra sự tương phản thú vị. Bên cạnh đó Daniel Suarez cũng khiến chiếc xe khá ấn tượng với bộ mâm hình sao 5 cánh của Rotiform. Nhiều chi tiết của xe được làm từ sợi carbon giúp xe giảm trọng lượng Trong khi đó, nội thất của bản độ này trông cao cấp không kém những chiếc xe siêu sang với các ghế ngồi đầy đặn bọc da màu đỏ nổi bật. Tiếp đến là Toyota Camry Martin Truex Jr. Được lấy cảm hứng từ chính chiếc xe đua Camry Cup Car số 78 do Martin Truex Jr cầm lái, Toyota Camry nổi bật với màu sơn đen ngoại thất 6 lớp đặc biệt. Các chi tiết được mạ crome nguyên bản được sơn màu cobalt, sau đó bảo vệ bởi một lớp bóng mờ. Bên cạnh đó, cánh khuếch tán ốp bodykit, cánh đuôi dựng thẳng đứng và bộ mâm 8 cánh đều được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc xe đua của Martin. Trong khi đó, nội thất của chiếc Camry được giữ nguyên bản chỉ được bọc lại với vài vân đặc biệt kết hợp với da cao cấp. Cái tên tiếp theo là chiếc Toyota Camry Kyle Busch. Sản phẩm này có tên Rowdy Edition và đây là sự kết hợp giữa tay đua Kyle Busch và nhà thiết kế Chuck Gafrarar Rowdy Edition. Rowdy Edition sở hữu ngoại hình bắt mắt với màu sơn đen tuyền. Điểm nhấn cho chiếc xe là bộ mâm thể thao 5 cánh kép thể thao cùng nhiều chi tiết cải thiện khí động học cho cảm giấc lái thể thao hơn so với nguyên bản. Bên trong nội thất Rowdy Edition toát lên sự sang trong với các ghế ngồi bọc da cũng những đường chỉ khâu kim cương màu cam và logo Rowdy Edition bắt mắt. Chiếc Toyota Camry của bình luận viên Rutledge Wood ấn tượng không thua kém gì những tay đua hàng đầu. Đây là sản phẩm được “chắp bút” bởi Daniel Suarez và xưởng độ Real Time Automotive Solutions. Được lấy cảm hứng từ ngành hàng không, Toyota Camry của Rutledge sở hữu một bộ widebody cực dữ dằn với công nghệ in 3D. Với các món như cản trước, cản sau, vè bánh xe, cánh đuôi và nắp ca-pô, kiểu dáng của Camry đã hoàn toàn thay đổi. Đối nghich với màu sơn pha giữa xanh và tím "Blurple", bộ mâm Rotiform vàng 20 inch đã tạo điểm nhấn cho ngoại thất của chiếc xe. Tương tự như màu mâm. toàn bộ cabin của xe cũng được bọc lại trong da vàng với các đường gân nổi trên ghế như siêu xe Ferrari.

Đến với Triển lãm xe độ SEMA 2017, Hãng xe Nhật bản đã giới thiệu 5 chiếc ôtô Toyota Camry độ khác nhau được lấy ý tưởng từ chính những tay đua hàng đầu giải đua NASCAR là Martin Truex Jr, Kyle Busch, Denny Hamlin và Daniel Suarez, cùng bình luận viên Rutlege Wood. Đầu tiên là chiếc Toyota Camry của Denny Hamlin. Anh là một trong những tay đua có thu nhập cao nhất của giải đua NASCAR. Chiếc Camry của anh được lấy cảm hứng từ đường đua Virginia International Raceway. Ở bản độ độc đáo này, chiếc Camry nổi bật với màu sơn trắng cùng các chi tiết trang trí màu đen, vòm bánh được ốp nẹp nới rộng tới 3 inch, kết hợp với bộ mâm Rotiform BLQ kích thước 20 inch. Ở bên trong nội thất, Toyota Camry Denny Hamlin mang đậm phong cách xe đua với cặp ghế thể thao Recaro kèm dây an toàn 4 điểm, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với các trang bị như dàn âm thanh JBL. Hiệu năng của mẫu xe này được nâng cấp với cổ hút AEM, lọc gió K&N, hệ thống xả TRD, hệ thống treo TEIN và phanh độ. Tiếp đến là chiếc xe độ Toyota Camry Daniel Suarez. Đây là một chiếc xe đường phố nhưng mang đậm phong cách thể thao với nhiều chi tiết được thiết kế tăng tính động học. Điểm nổi bật trên chiếc xe là màu sơn trắng ngọc đã được kết hợp với nhiều chi tiết màu đen bóng tạo ra sự tương phản thú vị. Bên cạnh đó Daniel Suarez cũng khiến chiếc xe khá ấn tượng với bộ mâm hình sao 5 cánh của Rotiform. Nhiều chi tiết của xe được làm từ sợi carbon giúp xe giảm trọng lượng Trong khi đó, nội thất của bản độ này trông cao cấp không kém những chiếc xe siêu sang với các ghế ngồi đầy đặn bọc da màu đỏ nổi bật. Tiếp đến là Toyota Camry Martin Truex Jr. Được lấy cảm hứng từ chính chiếc xe đua Camry Cup Car số 78 do Martin Truex Jr cầm lái, Toyota Camry nổi bật với màu sơn đen ngoại thất 6 lớp đặc biệt. Các chi tiết được mạ crome nguyên bản được sơn màu cobalt, sau đó bảo vệ bởi một lớp bóng mờ. Bên cạnh đó, cánh khuếch tán ốp bodykit, cánh đuôi dựng thẳng đứng và bộ mâm 8 cánh đều được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc xe đua của Martin. Trong khi đó, nội thất của chiếc Camry được giữ nguyên bản chỉ được bọc lại với vài vân đặc biệt kết hợp với da cao cấp. Cái tên tiếp theo là chiếc Toyota Camry Kyle Busch. Sản phẩm này có tên Rowdy Edition và đây là sự kết hợp giữa tay đua Kyle Busch và nhà thiết kế Chuck Gafrarar Rowdy Edition. Rowdy Edition sở hữu ngoại hình bắt mắt với màu sơn đen tuyền. Điểm nhấn cho chiếc xe là bộ mâm thể thao 5 cánh kép thể thao cùng nhiều chi tiết cải thiện khí động học cho cảm giấc lái thể thao hơn so với nguyên bản. Bên trong nội thất Rowdy Edition toát lên sự sang trong với các ghế ngồi bọc da cũng những đường chỉ khâu kim cương màu cam và logo Rowdy Edition bắt mắt. Chiếc Toyota Camry của bình luận viên Rutledge Wood ấn tượng không thua kém gì những tay đua hàng đầu. Đây là sản phẩm được “chắp bút” bởi Daniel Suarez và xưởng độ Real Time Automotive Solutions. Được lấy cảm hứng từ ngành hàng không, Toyota Camry của Rutledge sở hữu một bộ widebody cực dữ dằn với công nghệ in 3D. Với các món như cản trước, cản sau, vè bánh xe, cánh đuôi và nắp ca-pô, kiểu dáng của Camry đã hoàn toàn thay đổi. Đối nghich với màu sơn pha giữa xanh và tím "Blurple", bộ mâm Rotiform vàng 20 inch đã tạo điểm nhấn cho ngoại thất của chiếc xe. Tương tự như màu mâm. toàn bộ cabin của xe cũng được bọc lại trong da vàng với các đường gân nổi trên ghế như siêu xe Ferrari.