Với giá bán xuất xưởng 4,559 tỉ đồng, Mercedes-AMG GLE 43 tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.0L đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian, tuy nhiên sau khi được nhà độ AMG nâng cấp, chiếc xe này đạt công suất lên tới 367 mã lực và momen xoắn cực đại 520 Nm, cao hơn hẳn so với phiên bản tiêu chuẩn GLE 400 (333 mã lực, 480 Nm.

Mercedes-Benz ngừng phân phối 5 mẫu xe tại Việt Nam.

Trong khi đó, liền một lúc 5 mẫu xe được loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Nguyên nhân, dù MBV không tiết lộ nhưng rõ ràng việc hiệu quả kinh doanh không cao (do ít người quan tâm, chi phí nhập khẩu và đăng kiểm tăng so với năm 2018…) là lí do chính mà những A45 AGM, C43 AMG, SLC 43 GLS 63 và V220 sẽ không còn trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz trong tháng 1/2019 này.

Trong số này, sự thiếu vắng mẫu minivan Mercedes-Benz V220 CDI – một mẫu xe với không gian rộng rãi phù hợp khá nhiều tiêu chí của các đối tượng khách hàng văn phòng hay gia đình cũng sẽ không còn trong tháng 1 này.

Bảng giá xe Mercedes-Benz tại Việt Nam tháng 1/2019: