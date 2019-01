Hyundai SantaFe 2019 biển "ngũ quý" giá 2,5 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội đã xôn xao về chiếc xe Hyundai SantaFe 2019 vừa đăng ký mang biển số đẹp "ngũ quý" 30F-555.55. Theo nhiều người, đây là biển số may mắn có thể giúp chủ nhân thuận lợi trong làm ăn. Được biết, chủ xe đã đi đăng ký biển số và thực hiện việc bốc biển ngẫu nhiên tại trụ sở đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông CA TP Hà Nội cơ sở số 5 Ngọc Hồi. Ngoài chiếc Huyndai SantaFe biển ngũ quý mới xuất hiện đầu năm 2019, trước đó những biển số ngũ quý như 30F-222.22 và 30F-333.33 cũng thuộc về xe Hyundai Santa Fe. Chiếc SantaFe này là phiên bản xăng đặc biệt, có giá bán 1,135 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đăng kiểm, chủ nhân phải bỏ ra thêm khoảng 200 triệu đồng. Nếu được bán, ngoài số tiền mua xe, chủ nhân mới của xe sẽ chịu thêm 2% phí sang tên chính chủ, ước tính khoảng gần 25 triệu đồng. Theo chia sẻ của anh Tuấn, một nhân viên kinh doanh tại đại lý Hyundai, xe đang được rao bán với giá 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, điều thú vị là chiếc xe này chỉ được bán kèm 60 triệu đồng tiền chênh so với giá Hyundai Thành Công công bố. Những chiếc khác thường được cộng 100 triệu đồng. Hyundai SantaFe 2019 hoàn toàn mới bao gồm; dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.770 x 1.890 x 1.680 mm, nhỉnh hơn về chiều rộng so với thế hệ cũ 80 và 10 mm. Trục cơ sở của xe là 2.770 mm, dài hơn thế hệ tiền nhiệm 70 mm, khoảng sáng gầm 185 mm. Thiết kế ngoại thất của SantaFe mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng. Lấy cảm hứng định hình thiết kế từ "đàn em" Kona đang bán ra tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 sở hữu bộ đèn chiếu sáng nằm thấp phía dưới, trong khi có phần đèn chiếu sáng ban ngày mỏng, dẹt với công nghệ chiếu sáng Full-LED. Vẫn theo phong cách mới, đuôi xe là nơi Hyundai trình diễn công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu.SantaFe 2019 sở hữu một không gian nội thất sang trọng, nổi bật là màn hình trung tâm 8 inch đi kèm bộ xử lý tín hiệu Arkamys Premium Sound cho 6 loa cùng nhiều tiện nghi cao cấp khác... Các trang bị an toàn của xe cũng được nâng cấp mạnh mẽ hơn so với các phiên bản trước đây. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe 2019 được phân phối với 6 phiên bản và 6 lựa chọn màu sắc gồm đen, trắng, đỏ đô, bạc, vàng cát và xanh dương. Cùng với đó là 2 phiên bản động cơ. Động cơ xăng Theta II 2,4 lít cho công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 241 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp sô tự động 6 cấp Shifttronic. Động cơ diesel R 2,2 lít CRDi có công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn 441 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC có trên bản đặc biệt và bản Premium, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng dẫn động cầu trước. Mức giá khởi điểm của xe tại Viẹt nam từ 995 triệu đồng. Video: Chính thức ra mắt Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam.

