Hyundai SantaFe 2019 giá từ 995 triệu đồng "đấu" Ford Everest

Hyundai Thành Công (HTC) vừa chính thức cho ra mắt mẫu SUV SantaFe thế hệ mới được lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình, dành cho thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ 4, chiếc xe Hyundai SantaFe 2019 mới mang thiết kế mạnh mẽ, kích thước lớn hơn so với mẫu tiền nhiệm. Cụ thể, kích thước của SantaFe 2019 hoàn toàn mới bao gồm; dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.770 x 1.890 x 1.680 mm, nhỉnh hơn về chiều rộng so với thế hệ cũ 80 và 10 mm. Trục cơ sở của xe là 2.770 mm, dài hơn thế hệ tiền nhiệm 70 mm, khoảng sáng gầm 185 mm. Thiết kế ngoại thất của SantaFe mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng. Cùng với đó vật liệu tạo hình sử dụng Crom đen sang trọng và lịch lãm. Lấy cảm hứng định hình thiết kế từ "đàn em" Kona đang bán ra tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 haonf toàn mới sở hữu bộ đèn chiếu sáng nằm thấp phía dưới, trong khi có phần đèn chiếu sáng ban ngày mỏng, dẹt, nằm ở vị trí phía trên tạo một sức hút đặc biệt. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng Full-LED. Điểm đáng chú ý, SantaFe thế hệ mới chính là việc sử dụng thấu kính hội tụ Projector với tổng cộng 4 thấu kính cho cả chế độ pha-cos, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng cũng như hiệu quả thẩm mỹ. Mẫu SUV SantaFe của Hyundai cũng trở nên cứ cáp, góc cạnh hơn nhờ điều đường nét "trạm trổ" ở đầu xe hay phần vòm bánh xe lồi ra, vuông vức hơn. Vẫn theo phong cách mới, phần đuôi xe là nơi Hyundai trình diễn công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, cản xe và đèn sương mù phía sau của Huyndai SantaFe 2019 cũng đã được hãng xe Hàn Quốc mở rộng, giúp SantaFe bề thế, vững chãi. Lazang của SantaFe 2019 hoàn toàn mới có 2 lựa chọn 18 và 19 inch được tạo hình đẹp mắt đem đến hiệu ứng thị giác ấn tượng khi di chuyển. SantaFe 2019 sở hữu một không gian nội thất sang trọng với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới giúp không gian nội thất xe đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn hoàn toàn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Nổi bật là màn hình trung tâm 8 inch đi kèm bộ xử lý tín hiệu Arkamys Premium Sound cho 6 loa. Ở các bản cao cấp, đồng hồ tốc độ là màn hình hiển thị điện tử 7 inch, đồng hồ này có thể tuỳ chỉnh Analog hoặc Digital tuỳ vào cảm xúc của người lái. Phía trước người lái là màn hình hiển thị kính lái HUD cung cấp các thông tin hữu ích như tốc độ, giới hạn tốc độ, nhiên liệu, cảnh báo và định vị. Vật liệu da mềm được sử dụng trên xe khá cao cấp, đặc biệt những chi tiết ốp nhựa tạo hình giả da ở cánh cửa làm tăng thêm vẻ đẳng cấp cho xe. Hàng ghế thứ hai có thế gập và trượt chỉ bằng một nút bấm giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ 3 gập hết xuống cho không gian cốp xe rộng rãi. Xe sở hữu những tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp khử ion; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama; sạc không dây chuẩn Qi; ghế chỉnh điện và nhớ vị trí; sấy vô lăng; sấy và thông gió hàng ghế trước; lẫy chuyển số vô lăng; đèn chiếu sáng tự động; gạt mưa tự động; kính trước chống mù, đọng nước tự động; cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế; phanh tay điện tử EPB; phanh tự động Auto Hold… Đặc biệt, SantaFe thế hệ mới được bổ sung 2 tính năng an toàn cao cấp mới, bao gồm hệ thống khóa an toàn thông minh SEA và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA. Với hệ thống SEA, SantaFe sẽ sử dụng hệ thống radar để quét các phương tiện đi tiến sát đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe, trong trường hợp có xe tiến đến. Hệ thống SEA trên SantaFe 2019 sẽ tự động khóa cửa cho đến khi đảm bảo an toàn, tránh tai nạn xảy ra. Với ROA, xe được trang bị loạt cảm biến và camera trong xe, trong trường hợp người lái ra khỏi và khóa xe, vì không tập trung mà bỏ quên người ngồi hàng ghế sau, đặc biệt là trẻ em, chiếc xe sẽ cảnh báo bằng còi báo động. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe 2019 được phân phối với 6 phiên bản và 6 lựa chọn màu sắc gồm đen, trắng, đỏ đô, bạc, vàng cát và xanh dương. Cùng với đó là 2 phiên bản động cơ. Động cơ xăng Theta II 2,4 lít cho công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 241 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp sô tự động 6 cấp Shifttronic.

Động cơ diesel R 2,2 lít CRDi có công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn 441 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC có trên bản đặc biệt và bản Premium, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng dẫn động cầu trước. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2019 bản 2.4 xăng tiêu chuẩn là 995 triệu đồng, bản 2.2 diesel tiêu chuẩn có giá 1,055 tỷ đồng, phiên bản xăng 2.4 đặc biệt giá 1,135 tỷ đồng và bản diesel 2.2 đặc biệt có giá 1,195 tỷ đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất là xăng 2.4 Premium và diesel 2.2 Premium có giá lần lượt là 1,185 và 1,245 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết SUV Hyundai SantaFe 2019.

Hyundai Thành Công (HTC) vừa chính thức cho ra mắt mẫu SUV SantaFe thế hệ mới được lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình, dành cho thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ 4, chiếc xe Hyundai SantaFe 2019 mới mang thiết kế mạnh mẽ, kích thước lớn hơn so với mẫu tiền nhiệm. Cụ thể, kích thước của SantaFe 2019 hoàn toàn mới bao gồm; dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.770 x 1.890 x 1.680 mm, nhỉnh hơn về chiều rộng so với thế hệ cũ 80 và 10 mm. Trục cơ sở của xe là 2.770 mm, dài hơn thế hệ tiền nhiệm 70 mm, khoảng sáng gầm 185 mm. Thiết kế ngoại thất của SantaFe mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng. Cùng với đó vật liệu tạo hình sử dụng Crom đen sang trọng và lịch lãm. Lấy cảm hứng định hình thiết kế từ "đàn em" Kona đang bán ra tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 haonf toàn mới sở hữu bộ đèn chiếu sáng nằm thấp phía dưới, trong khi có phần đèn chiếu sáng ban ngày mỏng, dẹt, nằm ở vị trí phía trên tạo một sức hút đặc biệt. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng Full-LED. Điểm đáng chú ý, SantaFe thế hệ mới chính là việc sử dụng thấu kính hội tụ Projector với tổng cộng 4 thấu kính cho cả chế độ pha-cos, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng cũng như hiệu quả thẩm mỹ. Mẫu SUV SantaFe của Hyundai cũng trở nên cứ cáp, góc cạnh hơn nhờ điều đường nét "trạm trổ" ở đầu xe hay phần vòm bánh xe lồi ra, vuông vức hơn. Vẫn theo phong cách mới, phần đuôi xe là nơi Hyundai trình diễn công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, cản xe và đèn sương mù phía sau của Huyndai SantaFe 2019 cũng đã được hãng xe Hàn Quốc mở rộng, giúp SantaFe bề thế, vững chãi. Lazang của SantaFe 2019 hoàn toàn mới có 2 lựa chọn 18 và 19 inch được tạo hình đẹp mắt đem đến hiệu ứng thị giác ấn tượng khi di chuyển. SantaFe 2019 sở hữu một không gian nội thất sang trọng với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới giúp không gian nội thất xe đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn hoàn toàn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Nổi bật là màn hình trung tâm 8 inch đi kèm bộ xử lý tín hiệu Arkamys Premium Sound cho 6 loa. Ở các bản cao cấp, đồng hồ tốc độ là màn hình hiển thị điện tử 7 inch, đồng hồ này có thể tuỳ chỉnh Analog hoặc Digital tuỳ vào cảm xúc của người lái. Phía trước người lái là màn hình hiển thị kính lái HUD cung cấp các thông tin hữu ích như tốc độ, giới hạn tốc độ, nhiên liệu, cảnh báo và định vị. Vật liệu da mềm được sử dụng trên xe khá cao cấp, đặc biệt những chi tiết ốp nhựa tạo hình giả da ở cánh cửa làm tăng thêm vẻ đẳng cấp cho xe. Hàng ghế thứ hai có thế gập và trượt chỉ bằng một nút bấm giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ 3 gập hết xuống cho không gian cốp xe rộng rãi. Xe sở hữu những tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp khử ion; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama; sạc không dây chuẩn Qi; ghế chỉnh điện và nhớ vị trí; sấy vô lăng; sấy và thông gió hàng ghế trước; lẫy chuyển số vô lăng; đèn chiếu sáng tự động; gạt mưa tự động; kính trước chống mù, đọng nước tự động; cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế; phanh tay điện tử EPB; phanh tự động Auto Hold… Đặc biệt, SantaFe thế hệ mới được bổ sung 2 tính năng an toàn cao cấp mới, bao gồm hệ thống khóa an toàn thông minh SEA và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA. Với hệ thống SEA, SantaFe sẽ sử dụng hệ thống radar để quét các phương tiện đi tiến sát đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe, trong trường hợp có xe tiến đến. Hệ thống SEA trên SantaFe 2019 sẽ tự động khóa cửa cho đến khi đảm bảo an toàn, tránh tai nạn xảy ra. Với ROA, xe được trang bị loạt cảm biến và camera trong xe, trong trường hợp người lái ra khỏi và khóa xe, vì không tập trung mà bỏ quên người ngồi hàng ghế sau, đặc biệt là trẻ em, chiếc xe sẽ cảnh báo bằng còi báo động. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe 2019 được phân phối với 6 phiên bản và 6 lựa chọn màu sắc gồm đen, trắng, đỏ đô, bạc, vàng cát và xanh dương. Cùng với đó là 2 phiên bản động cơ. Động cơ xăng Theta II 2,4 lít cho công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 241 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp sô tự động 6 cấp Shifttronic.

Động cơ diesel R 2,2 lít CRDi có công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn 441 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC có trên bản đặc biệt và bản Premium, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng dẫn động cầu trước. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2019 bản 2.4 xăng tiêu chuẩn là 995 triệu đồng, bản 2.2 diesel tiêu chuẩn có giá 1,055 tỷ đồng, phiên bản xăng 2.4 đặc biệt giá 1,135 tỷ đồng và bản diesel 2.2 đặc biệt có giá 1,195 tỷ đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất là xăng 2.4 Premium và diesel 2.2 Premium có giá lần lượt là 1,185 và 1,245 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết SUV Hyundai SantaFe 2019.