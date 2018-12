Hàng loạt xe môtô Yamaha tại Việt Nam dính lỗi

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa chính thức phát đi thông báo về việc triệu hồi 3 mẫu xe môtô phân khối lớn Yamaha tại thị trường Việt Nam là R25, R3 và MT-03 với tổng số lượng 1.361 chiếc. Những mẫu xe này sẽ được triệu hồi để kiểm tra, thay thế ống cao su dẫn nước làm mát và lò xo cần chuyển số.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi gồm: Yamaha R25 được sản xuất trong khoảng thời gian từ 7/7/2014 – 24/11/2017, Yamaha R3 được sản xuất trong khoảng thời gian từ 4/6/2015 - 10/6/2016 và Yamaha MT-03 sản xuất trong khoảng thời gian từ 20/2/2017 - 24/11/2017.

Ở hiện tượng đầu tiên, nguyên nhân được xác định do điều kiện lưu hóa cao su chưa phù hợp dẫn đến cơ tính của vật liệu cao su không đạt theo tiêu chuẩn thiết kế. Sau thời gian sử dụng, một số trường hợp có thể gây nứt ống cao su dẫn nước làm mát và chảy nước làm mát ra bên ngoài.

Những chủ xe nằm trong diện triệu hồi cần đưa xe đến đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Yamaha trên toàn quốc để được thay thế miễn phí.

Đối với hiện tượng khó chuyển số, nguyên nhân do công đoạn phun bi nhằm mục đích khử ứng xuất tập trung chưa đủ so với tiêu chuẩn thiết kế. Vì vậy, sau một thời gian sử dụng làm lò xo bị nứt và sẽ dẫn đến tình trạng khó chuyển số. Một số trường hợp không thể chuyển số do lò xo bị gẫy.