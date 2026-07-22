Lâm Đồng: Lỗ hổng chấm thầu của Công ty Sam BT tại xã Tân Lập [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quy trình tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư công, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây được xem là chốt chặn kỹ thuật bảo đảm sự cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong việc chọn lựa những nhà thầu có năng lực thực chất nhất. Tuy nhiên, qua quá trình trích xuất hồ sơ đấu thầu của Công ty TNHH Trường Vinh (Mã số doanh nghiệp: 3400623371) tại địa bàn xã Tân Lập, một số dấu hiệu bất thường trong khâu thẩm định kỹ thuật của đơn vị tư vấn thầu đã xuất hiện.
Sự xoay chiều bất ngờ của đơn vị tư vấn thầu
Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một sự thay đổi vị thế đáng chú ý của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Sam BT (do bà Nguyễn Bích Ngọc làm Giám đốc kiêm Tổ trưởng tổ chuyên gia). Trong lịch sử hoạt động đấu thầu vào năm 2025, đơn vị tư vấn này từng đóng vai trò mời thầu và đã đánh trượt Công ty TNHH Trường Vinh tại gói thầu xây lắp do đơn vị này tổ chức. Thế nhưng, bước sang năm 2026, kịch bản giữa hai đơn vị này đã hoàn toàn xoay chiều một cách bất ngờ.
Công ty TNHH Sam BT từ vị thế đánh trượt nay lại đóng vai trò là tổ chuyên gia, trực tiếp đánh giá và chấm đạt tuyệt đối đối với các gói thầu mà Công ty TNHH Trường Vinh tham gia tại địa bàn xã Tân Lập. Điển hình tại Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường thôn Lập Sơn (Mã số thông báo mời thầu: IB2600249539). Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Lập ký ban hành, giá dự toán gói thầu là 5.124.048.339 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Trường Vinh được duyệt cũng chính xác là 4.981.049.136 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn ở mức 2,79%. Đáng chú ý, hệ thống ghi nhận nhà thầu này một mình một ngựa tham gia và dễ dàng vượt qua vòng chấm thầu mà không gặp phải bất kỳ rào cản kỹ thuật hay đối thủ cạnh tranh nào.
Chấm thầu dựa trên "cam kết" và rủi ro quá tải vật lý
Quá trình đi sâu bóc tách Báo cáo đánh giá E-HSDT do tổ chuyên gia của Công ty TNHH Sam BT thực hiện đã bộc lộ một điểm nghẽn lớn trong khâu thẩm định kỹ thuật. Cụ thể, tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá phần năng lực nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu của Công ty TNHH Trường Vinh chỉ "trên cơ sở cam kết" của nhà thầu. Việc rà soát, đối chiếu sâu các tài liệu chứng minh năng lực thực tế kèm theo hồ sơ dự thầu đã bị bỏ qua hoặc thực hiện một cách hình thức.
Điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho chất lượng công trình bởi Công ty TNHH Trường Vinh đang gánh một khối lượng công việc khổng lồ. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này đối mặt với áp lực phân bổ nhân sự và thiết bị cơ giới mỏng manh khi dàn trải thi công cùng lúc 5 dự án với tiến độ chồng chéo trong năm 2026. Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ với số lượng nhân viên cố định hạn chế phải đồng loạt rải quân tại nhiều công trường khác nhau đặt ra bài toán rủi ro cực lớn về mặt năng lực thực tế. Nếu nhà thầu phải huy động máy móc, máy lu, máy gạt dàn trải cho nhiều dự án chạy song song tiến độ mà tổ chuyên gia vẫn chấm đạt chỉ qua một tờ giấy cam kết, dư luận hoàn toàn có quyền đặt dấu hỏi về tính khách quan và trách nhiệm của đơn vị tư vấn.
Đánh giá về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, sự việc đơn vị tư vấn thầu bỏ qua các bước xác minh tài liệu minh chứng mà chỉ chấm đạt dựa trên cam kết của nhà thầu là một dấu hiệu bất thường cần phải được cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng. Pháp luật về đấu thầu sinh ra để tạo màng lọc năng lực cốt lõi, không phải để hợp thức hóa hồ sơ trên giấy.
Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định về các hành vi bị cấm, mọi động thái có dấu hiệu không khách quan, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu đều vi phạm nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu. Đồng thời, các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã có những chế tài rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc lạm dụng cam kết đơn thầu để lấp liếm các lỗ hổng về nhân sự và thiết bị của doanh nghiệp.
Từ những phân tích trên, quy trình thẩm định của Chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Lập đang để lộ những khoảng trống cần được làm sáng tỏ. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên một báo cáo đánh giá có dấu hiệu lỏng lẻo đòi hỏi người đứng đầu cơ quan mời thầu phải có trách nhiệm giải trình toàn diện về tính hiệu quả của dòng vốn công. Các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng cần tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện chất lượng của các báo cáo thẩm định này, rà soát lại năng lực thực tế của Công ty TNHH Trường Vinh trên các công trường để đảm bảo đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích.
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Quy định pháp lý về đánh giá năng lực kỹ thuật và trách nhiệm của đơn vị tư vấn
Trong bối cảnh hệ thống hành chính nhà nước đang được tinh gọn theo mô hình hai cấp và tăng cường phân cấp tự chủ mua sắm, vai trò của đơn vị tư vấn đấu thầu và tổ chuyên gia càng trở nên đặc biệt quan trọng. Để ngăn chặn tình trạng gian lận hồ sơ và bảo vệ tính công bằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã thiết lập một hành lang pháp lý vô cùng chặt chẽ đối với công tác đánh giá hồ sơ dự thầu.
Cụ thể, Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu hiện hành quy định nghiêm cấm các hành vi cản trở, hạn chế sự cạnh tranh trong đấu thầu. Theo đó, mọi hành vi cố ý vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, hoặc việc đơn vị tư vấn và tổ chuyên gia có những đánh giá không khách quan, thiên vị nhằm mang lại lợi thế cho một nhà thầu cụ thể đều vi phạm pháp luật. Việc một đơn vị tư vấn thầu hoạt động thiếu độc lập, có dấu hiệu "nương nhẹ" trong khâu chấm điểm kỹ thuật sẽ làm triệt tiêu tính cạnh tranh sòng phẳng của môi trường đầu tư công.
Đặc biệt, liên quan đến khâu đánh giá năng lực kỹ thuật của nhà thầu, các điều khoản tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rất rõ về quy trình kiểm chứng hồ sơ. Khung pháp lý hiện hành nghiêm cấm việc lạm dụng thủ thuật "cam kết đơn thầu" để hợp thức hóa hồ sơ nhân sự, máy móc, thiết bị thi công thiếu cơ sở thực tế. Tổ chuyên gia đánh giá thầu có trách nhiệm bắt buộc phải đối chiếu, rà soát các tài liệu minh chứng hợp lệ kèm theo hồ sơ dự thầu chứ không được phép chỉ căn cứ vào lời cam kết trên giấy của doanh nghiệp.
Trường hợp nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công đang được huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng lặp với thời gian thực hiện gói thầu đang xét, tổ chuyên gia phải yêu cầu làm rõ và có quyền đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Việc bỏ qua các quy định thẩm định minh chứng này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm của tổ chuyên gia mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn về hành vi gian lận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng và tiến độ của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Mọi hành vi cố ý làm sai lệch thông tin nhằm định hướng thầu nếu gây hậu quả nghiêm trọng đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm minh trước pháp luật.