Trúng thầu tiết kiệm 0 đồng và siêu thấp tại xã Tân Lập, Công ty Trường Vinh lộ bất thường [Kỳ 1]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hoạt động quản lý đầu tư công và lựa chọn nhà thầu tại một số địa phương hiện nay đang bộc lộ những con số đáng chú ý về hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai tinh gọn bộ máy hành chính theo mô hình hai cấp và siết chặt kỷ cương tài chính, việc các gói thầu có giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn hoặc giảm mang tính hình thức so với giá dự toán ban đầu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Hàng loạt gói thầu "bám sát" giá dự toán tại xã Tân Lập

Điển hình cho thực trạng này là chuỗi hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Trường Vinh (Mã số doanh nghiệp 3400623371) tại địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Sự tin tưởng tuyệt đối của chủ đầu tư là Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Lập dành cho doanh nghiệp này được thể hiện qua tỷ lệ trúng thầu đạt 100% (trúng trọn vẹn 7/7 gói thầu tham gia). Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách nhà nước lại là một bài toán cần lời giải khi tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu này chỉ ở mức khiêm tốn khoảng 0,88%.

Cụ thể, đối với phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, tại Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường thôn Lập Sơn (Mã số TBMT: IB2600249539), giá gói thầu được duyệt là 5.124.048.339 đồng. Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Trường Vinh đã trúng thầu với giá 4.981.049.136 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 2,79%. Đáng nói, dù tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai, biên bản mở thầu trực tuyến ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Trường Vinh nộp hồ sơ tham dự, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh.

Quyết định số 90/QĐ-VP của Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Lập.

Bất thường hơn, tại các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của doanh nghiệp này cũng chỉ giảm mang tính chiếu lệ hoặc trùng khít 100% với giá dự toán. Điển hình, tại Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình Nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường thôn An Vinh, giá gói thầu (dự toán gốc trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu) là 1.212.346.687 đồng. Qua quá trình "thương thảo", giá giao thầu cho Trường Vinh là 1.199.010.873 đồng, tương đương mức tiết kiệm 13.335.814 đồng (tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1,1%).

Đỉnh điểm là tại Gói thầu số 08: Mua sắm trang thiết bị hành chính công, giá dự toán và giá trúng thầu đều đứng im ở con số 266.111.200 đồng, tỷ lệ tiết kiệm tuyệt đối 0,00%. Việc cơ quan quản lý vốn thu về con số tiết kiệm 0 đồng hoặc bớt xén tượng trưng thông qua hoạt động giao thầu đang dấy lên những nghi ngại về tính hiệu quả của môi trường đầu tư.

Góc nhìn pháp lý: Cần làm rõ khâu thương thảo hợp đồng

Phân tích dưới góc độ pháp lý và kinh tế, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng có con số tiết kiệm 0 đồng, 1,1% hoặc trúng thầu sát giá trong tình trạng "một mình một ngựa" là những dấu hiệu bất thường cần phải được làm rõ. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định bản chất của đấu thầu rộng rãi là nhằm thu hút nhiều nhà thầu tham gia để tối ưu hóa ngân sách. Việc dự án lớn chỉ có một doanh nghiệp tham dự cho thấy chỉ số cạnh tranh rất thấp, dư luận hoàn toàn có cơ sở đặt câu hỏi liệu có sự xuất hiện của các rào cản kỹ thuật khiến các doanh nghiệp khác không thể tiếp cận hay không?

Đồng thời, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá, đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu, pháp luật hiện hành đã thiết lập "kỷ cương tiết kiệm" rất nghiêm ngặt. Theo tinh thần của Công văn số 5557/BTC-QLĐT và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư bắt buộc phải chủ động tiến hành thương thảo trực tiếp với nhà thầu để rà soát, cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết. Việc để xảy ra tình trạng tỷ lệ tiết kiệm chỉ loanh quanh ở mức 0% đến 1,1% cho thấy quy trình thương thảo giảm giá thực chất chưa được thực thi triệt để, làm suy giảm hiệu quả kinh tế của dự án.

Thực trạng này đòi hỏi phải quy chiếu trách nhiệm cụ thể đối với vai trò quản lý của chủ đầu tư là Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Lập. Quyết định lựa chọn nhà thầu phải gắn liền với trách nhiệm giải trình toàn diện về tính hiệu quả của dòng vốn công theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, quy trình lập dự toán và khâu đàm phán thương thảo của các dự án này để bảo đảm tính thượng tôn pháp luật.

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