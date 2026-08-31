Lâm Đồng: Lộ diện nhà thầu trúng gói nâng cấp đường hơn 13,2 tỷ ở xã Tuy Đức

Gói thầu đường giao thông tại xã Tuy Đức hơn 13,3 tỷ đồng chỉ có một liên danh tham gia và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 0,49%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) Hồ Đức Giáp đã ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên thôn Đoàn Kết, Quảng Tâm: Đoạn từ ngã ba QL14C đến ngã ba đồi Sim (đoạn tỉnh lộ 1 cũ). Đây là dự án hạ tầng giao thông đường bộ nhóm C (công trình cấp IV) có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1136/QĐ-SXD ngày 20/07/2026.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá

Gói thầu thi công xây dựng công trình có mã thông báo mời thầu IB2600417374, giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 13.339.325.000 đồng. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu 720 ngày.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08 giờ 10 phút ngày 11/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Hoàng Tâm Nguyên - Khánh Thy. Đơn vị này chào giá dự thầu 13.274.151.037 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 143/BC-E-HSDT ngày 12/08/2026, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh đã đánh giá hồ sơ của liên danh này đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở báo cáo thẩm định số 45/BC-DH của Công ty TNHH XD Dương Hoàng, ngày 13/08/2026, Phòng Kinh tế xã Tuy Đức đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-KT phê duyệt cho Liên danh Hoàng Tâm Nguyên - Khánh Thy trúng thầu với giá 13.274.151.000 đồng.

So với giá gói thầu 13.339.325.000 đồng, mức giảm giá sau đấu thầu 65.174.000 đồng, tương ứng 0,49%. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quyết định phê duyệt là 720 ngày.

Quyết định số 156/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Hồ sơ đấu thầu của hai doanh nghiệp trong liên danh

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tâm Nguyên (địa chỉ tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 04/2022. Dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 18 gói thầu và trúng 16 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 88,8% với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 32,15 tỷ đồng (gồm cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Khánh Thy (địa chỉ tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Doanh nghiệp thành lập từ năm 2013, sở hữu hồ sơ năng lực với 38 gói thầu đã tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 36 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu này đạt hơn 266,77 tỷ đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm hơn 242,25 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đơn vị đảm nhiệm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh, đồng thời cũng là đơn vị từng tham gia tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án theo Quyết định số 1136/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Nhận định chuyên môn về tính cạnh tranh và trách nhiệm người đứng đầu

Nhận định về hiện trạng gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và tỷ lệ giảm giá dưới 0,5%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, mục tiêu hàng đầu của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, khi triển khai đấu thầu qua mạng nhưng không thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh về kỹ thuật và giá, chủ đầu tư cần chủ động rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp đủ năng lực trên thị trường.

Đồng thời, quán triệt chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 về việc thực hiện tiết kiệm trong các dự án đầu tư công, chủ đầu tư được khuyến khích tích cực thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nâng cao chất lượng lập dự toán và quản lý chi phí nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.