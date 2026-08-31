Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Lộ diện nhà thầu trúng gói nâng cấp đường hơn 13,2 tỷ ở xã Tuy Đức

Gói thầu đường giao thông tại xã Tuy Đức hơn 13,3 tỷ đồng chỉ có một liên danh tham gia và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 0,49%.

Ánh Dương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) Hồ Đức Giáp đã ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên thôn Đoàn Kết, Quảng Tâm: Đoạn từ ngã ba QL14C đến ngã ba đồi Sim (đoạn tỉnh lộ 1 cũ). Đây là dự án hạ tầng giao thông đường bộ nhóm C (công trình cấp IV) có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1136/QĐ-SXD ngày 20/07/2026.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá

Gói thầu thi công xây dựng công trình có mã thông báo mời thầu IB2600417374, giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 13.339.325.000 đồng. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu 720 ngày.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08 giờ 10 phút ngày 11/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Hoàng Tâm Nguyên - Khánh Thy. Đơn vị này chào giá dự thầu 13.274.151.037 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 143/BC-E-HSDT ngày 12/08/2026, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh đã đánh giá hồ sơ của liên danh này đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở báo cáo thẩm định số 45/BC-DH của Công ty TNHH XD Dương Hoàng, ngày 13/08/2026, Phòng Kinh tế xã Tuy Đức đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-KT phê duyệt cho Liên danh Hoàng Tâm Nguyên - Khánh Thy trúng thầu với giá 13.274.151.000 đồng.

So với giá gói thầu 13.339.325.000 đồng, mức giảm giá sau đấu thầu 65.174.000 đồng, tương ứng 0,49%. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quyết định phê duyệt là 720 ngày.

1787905799953-703199000672179758-4138090355331074433-h.jpg
Quyết định số 156/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Hồ sơ đấu thầu của hai doanh nghiệp trong liên danh

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tâm Nguyên (địa chỉ tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 04/2022. Dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 18 gói thầu và trúng 16 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 88,8% với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 32,15 tỷ đồng (gồm cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Khánh Thy (địa chỉ tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Doanh nghiệp thành lập từ năm 2013, sở hữu hồ sơ năng lực với 38 gói thầu đã tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 36 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu này đạt hơn 266,77 tỷ đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm hơn 242,25 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đơn vị đảm nhiệm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh, đồng thời cũng là đơn vị từng tham gia tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án theo Quyết định số 1136/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Nhận định chuyên môn về tính cạnh tranh và trách nhiệm người đứng đầu

Nhận định về hiện trạng gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và tỷ lệ giảm giá dưới 0,5%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, mục tiêu hàng đầu của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, khi triển khai đấu thầu qua mạng nhưng không thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh về kỹ thuật và giá, chủ đầu tư cần chủ động rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp đủ năng lực trên thị trường.

Đồng thời, quán triệt chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 về việc thực hiện tiết kiệm trong các dự án đầu tư công, chủ đầu tư được khuyến khích tích cực thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nâng cao chất lượng lập dự toán và quản lý chi phí nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Quy định không hạn chế cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu:

Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Nguyên tắc này được cụ thể hóa tại Điều 24 và Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật phải được số hóa chuẩn mực, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng cho các nhà thầu.

Trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư:

Theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Tăng cường giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư công năm 2026:

Tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí chưa cần thiết trong tổng mức đầu tư và dự toán; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu; đồng thời khuyến khích đàm phán, thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi nhằm nâng cao tối đa hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.

#Lâm Đồng #Gói thầu xây dựng #Đấu thầu công khai #Chính sách đấu thầu #Quản lý đầu tư công

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đối thủ bỏ giá vượt giá trần, Tín Phú Khang trúng gói thầu tại Bình Lộc [Kỳ 1]

Đấu thầu rộng rãi công trình đường Bình Lộc - Cây Da ghi nhận đối thủ bỏ giá cao hơn giá gói thầu bị loại, Công ty Tín Phú Khang trúng thầu với tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc - Lê Trọng Nghĩa đã ký Quyết định số 279/QĐ-KTHT&ĐT ngày 18/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 (Xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Bình Lộc - Cây Da (đoạn từ đường Lê A đến đường khu phố 3 đi khu phố 4, đoạn từ trường mầm non Tuổi Thơ phân hiệu Cây Da đến Nhà Văn hóa khu phố Cây Da) tại TP Đồng Nai.

Đối thủ chào giá vượt trần, Tín Phú Khang trúng thầu với mức tiết kiệm 1,47%

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Phúc Việt Phát - Hiệp Phát Đạt trúng gói thầu xây lắp hơn 11 tỷ tại Nâm Nung

Sau khi cùng trúng gói thầu gần 17 tỷ tại xã Quảng Tân, Phúc Việt Phát và Hiệp Phát Đạt tiếp tục trúng gói xây lắp hơn 11,37 tỷ đồng tại xã Nâm Nung.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Nâm Nung (Lâm Đồng) Nguyễn Văn Cường đã ký Quyết định số 131/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 đến nhà ông Cao Văn Tám tại thôn Nam Xuân và Nâng cấp mở rộng tuyến đường đi Đắk Rô (ĐX20) từ đường ĐH57 đến thôn Đắk Rô, xã Krông Nô (mã thông báo mời thầu: IB2600419774).

Dự án do UBND xã Nâm Nung làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Phòng Kinh tế xã Nâm Nung thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30/6/2026. Trước đó, dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1147/QĐ-SXD ngày 20/7/2026 với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Xây dựng Thảo Thành trúng gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng tại xã Nhị Long

Chào giá thấp hơn giá gói thầu xấp xỉ 21,75%, Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành vừa trúng gói thầu xây lắp sửa chữa đường giao thông tại xã Nhị Long.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Nhị Long - Huỳnh Trung Hiếu vừa ký Quyết định số 93/QĐ-PKT ngày 22/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công Sửa chữa đường Bờ bao 5 và Đường huyện 01 thuộc dự án cùng tên. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp đơn vị, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 100 ngày.

Tiết kiệm hơn 777 triệu đồng sau cuộc cạnh tranh về giá

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới