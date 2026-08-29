Liên danh Phúc Việt Phát - Hiệp Phát Đạt trúng gói thầu xây lắp hơn 11 tỷ tại Nâm Nung

Sau khi cùng trúng gói thầu gần 17 tỷ tại xã Quảng Tân, Phúc Việt Phát và Hiệp Phát Đạt tiếp tục trúng gói xây lắp hơn 11,37 tỷ đồng tại xã Nâm Nung.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Nâm Nung (Lâm Đồng) Nguyễn Văn Cường đã ký Quyết định số 131/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 đến nhà ông Cao Văn Tám tại thôn Nam Xuân và Nâng cấp mở rộng tuyến đường đi Đắk Rô (ĐX20) từ đường ĐH57 đến thôn Đắk Rô, xã Krông Nô (mã thông báo mời thầu: IB2600419774).

Dự án do UBND xã Nâm Nung làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Phòng Kinh tế xã Nâm Nung thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30/6/2026. Trước đó, dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1147/QĐ-SXD ngày 20/7/2026 với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Quyết định số 131/QĐ-PKT, giá gói thầu xây lắp là 11.407.186.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phúc Việt Phát – Hiệp Phát Đạt với giá trúng thầu 11.373.974.000 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 720 ngày. Sau đấu thầu tiết kiệm 33.212.000 đồng, tương ứng 0,29%.

Quyết định số 131/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 14/8/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 117/BC-ANĐN ngày 17/8/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông thể hiện, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Liên danh Phúc Việt Phát – Hiệp Phát Đạt tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu. Công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông thực hiện theo Báo cáo số 214/BCTĐ-TNĐN ngày 19/8/2026.

Liên danh trúng thầu gồm 2 thành viên: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Việt Phát (thành viên đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Phát Đạt.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Việt Phát (mã số thuế 6400424364, trụ sở tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia và trúng 33/33 gói thầu, đạt tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 82,47 tỷ đồng. Riêng tại Phòng Kinh tế xã Nâm Nung, chỉ trong tháng 8/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp với tổng trị giá hơn 28 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Phát Đạt (mã số thuế 6001185523, trụ sở tại thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã tham gia 22 gói thầu và trúng 21 gói, tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh đạt hơn 160,41 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 17/8/2026, hai doanh nghiệp này cũng vừa bắt tay liên danh và trúng gói thầu thi công xây dựng công trình trị giá hơn 16,94 tỷ đồng tại Phòng Kinh tế xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng).

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cao nhất của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng giữa các nhà thầu để tối ưu hóa chi phí đầu tư công. Khi một gói thầu có quy mô hơn 11 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng không xuất hiện đối thủ cạnh tranh, chỉ có duy nhất 1 liên danh dự thầu và mức giảm giá chỉ đạt 0,29%, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách là còn hạn chế.

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong đấu thầu; Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 hướng dẫn thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong đấu thầu dự án đầu tư công năm 2026. Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ giá gói thầu, bảo đảm tuyệt đối tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.