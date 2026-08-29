Đối thủ bỏ giá vượt giá trần, Tín Phú Khang trúng gói thầu tại Bình Lộc [Kỳ 1]

Đấu thầu rộng rãi công trình đường Bình Lộc - Cây Da ghi nhận đối thủ bỏ giá cao hơn giá gói thầu bị loại, Công ty Tín Phú Khang trúng thầu với tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc - Lê Trọng Nghĩa đã ký Quyết định số 279/QĐ-KTHT&ĐT ngày 18/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 (Xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Bình Lộc - Cây Da (đoạn từ đường Lê A đến đường khu phố 3 đi khu phố 4, đoạn từ trường mầm non Tuổi Thơ phân hiệu Cây Da đến Nhà Văn hóa khu phố Cây Da) tại TP Đồng Nai.

Đối thủ chào giá vượt trần, Tín Phú Khang trúng thầu với mức tiết kiệm 1,47%

Dự án nêu trên được Chủ tịch UBND phường Bình Lộc - Đào Đại Giang phê duyệt theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 với tổng mức đầu tư 3.391.822.509 đồng, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của UBND thành phố. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 216/QĐ-KTHT&ĐT, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc làm chủ đầu tư. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được đăng tải với mã thông báo E-TBMT IB2600393178 và được điều chỉnh dự toán theo Quyết định số 264/QĐ-KTHT&ĐT. Gói thầu số 06 có giá gói thầu được xác định là 3.044.607.144 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 08/08/2026 ghi nhận có 2 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang và Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát. Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát nộp giá dự thầu lên tới 3.059.733.780 đồng, cao hơn giá gói thầu được duyệt 15.126.636 đồng. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 68/BCĐG-KLP2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Khang Long Phát, Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước năng lực và kinh nghiệm do chỉ kê khai hợp đồng tương tự trị giá 310.000.000 đồng (thấp hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 1.523.000.000 đồng của E-HSMT) và không đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh.

Với việc đối thủ duy nhất bị loại sớm, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang một mình vượt qua các vòng đánh giá kỹ thuật, tài chính và được phê duyệt trúng thầu với giá 2.999.739.000 đồng. So với giá gói thầu, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 44.868.144 đồng, tương ứng 1,47%.

Quyết định số 279/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tín Phú Khang (mã số thuế 3603278593, trụ sở tại phường Xuân Lập, TP Đồng Nai) là đơn vị có tần suất tham gia và trúng thầu cao trên địa bàn. Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 60 gói thầu, trong đó trúng 50 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 138,05 tỷ đồng (bao gồm cả các gói độc lập và liên danh). Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới khoảng 98,73%.

Riêng tại địa bàn phường Bình Lộc, đơn vị này từng tham dự và trúng tuyệt đối 3/3 gói thầu do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc làm chủ đầu tư với tổng giá trị trúng thầu khoảng 5,87 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu trung bình so với giá dự toán khoảng 98,41%. Tiêu biểu như Gói thầu số 4 Xây dựng công trình chỉnh trang cảnh quan sân vận động xã Bình Lộc cũ (trúng thầu với giá khoảng 1,94 tỷ đồng) hay Gói thầu số 04 Gia cố kè mương chống sạt lở tại khu phố Xuân Thiện (trúng thầu với giá khoảng 927,93 triệu đồng).

Minh bạch trong đấu thầu và yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế

Nhìn nhận về diễn biến đấu thầu khi có nhà thầu chào giá vượt giá gói thầu và thiếu hụt tiêu chí năng lực cơ bản, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm tăng cường tính cạnh tranh thực chất, công khai và tối ưu hóa nguồn lực công theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15). Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng đối thủ cạnh tranh nộp hồ sơ với mức giá vượt trần và hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, tính cạnh tranh về mặt kinh tế sẽ bị suy giảm, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt thấp.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, công tác thẩm định giá gói thầu, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức xét thầu cần bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 cũng như hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về các giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính minh bạch, hiệu quả kinh tế và chất lượng thực hiện dự án theo Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] - Đồng Nai: Bức tranh trúng thầu liên tiếp của Công ty Tín Phú Khang tại phường Xuân Lập