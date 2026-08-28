Vĩnh Long: Xây dựng Thảo Thành trúng gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng tại xã Nhị Long

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Nhị Long - Huỳnh Trung Hiếu vừa ký Quyết định số 93/QĐ-PKT ngày 22/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công Sửa chữa đường Bờ bao 5 và Đường huyện 01 thuộc dự án cùng tên. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp đơn vị, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 100 ngày.

Tiết kiệm hơn 777 triệu đồng sau cuộc cạnh tranh về giá

Gói thầu số 06 có giá được phê duyệt là 3.573.042.107 đồng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ngày 07/08/2026 ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh chào giá ban đầu 3.552.415.520 đồng, kèm thư giảm giá 15%, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 3.019.553.192 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành nộp giá dự thầu trực tiếp là 2.796.000.000 đồng (không áp dụng giảm giá).

Với mức giá dự thầu thấp nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành được xếp hạng thứ nhất và chính thức trúng thầu ở mức giá 2.796.000.000 đồng. Mức giá trúng thầu này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 777.042.107 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 21,75%. Đối thủ tham gia là Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh xếp hạng II và không được lựa chọn.

Quyết định số 93/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Quy trình giải trình giá thấp khác thường và năng lực nhân sự

Hồ sơ đánh giá cho thấy, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành bằng khoảng 78,25% giá gói thầu, tức thấp hơn ngưỡng 80% giá gói thầu được duyệt. Căn cứ quy định xử lý tình huống đối với giá dự thầu thấp khác thường tại khoản 11 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Phòng Kinh tế xã Nhị Long đã phát hành Công văn số 28/CV-PKT ngày 11/08/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ tính khả thi của các chi phí cấu thành giá dự thầu.

Bên cạnh đó, hồ sơ ban đầu của nhà thầu đề xuất nhân sự Chỉ huy trưởng công trình Võ Phi Học từng đảm nhận hợp đồng thi công nâng cấp đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Lợi nhưng chưa đính kèm tài liệu xác nhận của chủ đầu tư về sự tham gia thực tế của nhân sự.

Ngày 14/08/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành đã nộp văn bản giải trình chi tiết về cơ cấu đơn giá, biện pháp tổ chức thi công và bổ sung tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt. Tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Hồng Phúc TV đã đánh giá nội dung giải trình đạt yêu cầu tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 13/BC-TCG ngày 15/08/2026 trước khi hai bên ký Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/BBTTHĐ ngày 19/08/2026.

Công ty TNHH Xây dựng Thảo Thành có trụ sở tại Khóm 6, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp đã tham gia 38 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 28 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 53,95 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại các gói thầu do Công ty TNHH MTV Hồng Phúc TV đóng vai trò bên mời thầu, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng cả 7/7 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 8,16 tỷ đồng.

Bài toán giám sát chất lượng và tiến độ công trình

Đánh giá về kết quả đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM nhìn nhận, việc các nhà thầu cạnh tranh trực tiếp qua mạng và giảm giá hơn 21,75% là tín hiệu tích cực về hiệu quả kinh tế, đúng theo định hướng khuyến khích tiết kiệm chi phí đầu tư công tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, khi gói thầu xây lắp có giá giảm sâu dưới 80%, pháp luật đấu thầu hiện hành đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt về trách nhiệm kiểm soát rủi ro. Cụ thể, chủ đầu tư có thẩm quyền xem xét áp dụng mức bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 10% đến 30% giá hợp đồng để ràng buộc nghĩa vụ hoàn thành. Đồng thời, trong suốt quá trình thi công sửa chữa tuyến đường Bờ bao 5 và Đường huyện 01 với chiều dài sửa chữa lớn, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cần theo dõi sát sao việc huy động nhân sự, thiết bị và nguồn vật tư đầu vào để bảo đảm chất lượng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.