Lâm Đồng công bố quy hoạch mới: Mở rộng không gian, khơi dậy khát vọng bứt phá

Sáng 6/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sự kiện được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Hải, Đinh Văn Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Đến tham dự có đồng chí K’Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn.

Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đòn bẩy giải phóng nguồn lực từ 3 trụ cột chiến lược

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và định hướng chiến lược lâu dài cho giai đoạn mới. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khoa học, đánh giá toàn diện các tiềm năng độc sắc, nguồn lực đất đai để cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Sau quá trình sáp nhập và tổ chức lại không gian, Lâm Đồng hội tụ những lợi thế vượt trội để bứt phá mạnh mẽ trên ba trụ cột chính: công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Về công nghiệp, địa phương sở hữu tài nguyên khoáng sản bô xít khổng lồ với trữ lượng ước tính đạt 5,4 tỷ tấn nguyên khai. Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất, dự kiến ngày 2/7/2026 sẽ cho ra đời những mẻ nhôm thương mại đầu tiên của Việt Nam tại khu vực xã Nhân Cơ, mở ra trang mới cho ngành chế biến sâu khoáng sản và năng lượng.

Về nông nghiệp, Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, đạt gần 1,2 triệu ha với tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao vượt trội. Tỉnh đang đẩy mạnh ký kết giao thương, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn phân phối, doanh nghiệp lớn tại TPHCM nhằm đưa các mặt hàng nông sản chủ lực vào thị trường phía Nam bằng con đường chính thống, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

Về du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đứng trước cơ hội bứt phá nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên rừng sinh thái đặc trưng và định hướng phát triển kinh tế liên vùng. Việc đồng bộ nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông động lực, kết hợp với lợi thế cận kề cảng hàng không Phan Thiết và cảng hàng không Liên Khương sẽ tạo điều kiện tối đa để thu hút dòng khách quốc tế cũng như phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên cạnh những thời cơ lớn, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những rào cản hiện hữu như hạ tầng kết nối nội tỉnh và liên vùng cần tiếp tục đầu tư đồng bộ, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế cần cải thiện sâu sắc. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng tích hợp, liên kết vùng là giải pháp cốt lõi để khắc phục các điểm nghẽn, tạo động lực mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hiện thực hóa mục tiêu bằng những con số kinh tế - xã hội ấn tượng đến năm 2030

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San đã trình bày báo cáo tóm tắt Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để biến tầm nhìn thành hành động, bản quy hoạch đã định hình hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội rất cụ thể và tham vọng đến năm 2030.

Về chỉ tiêu kinh tế, định hình tốc độ tăng trưởng "hai con số". Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10 - 10,5%/năm; tính chung bình quân cả giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8,2 - 8,5%/năm.

TUV, Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San báo cáo tóm tắt Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ cấu kinh tế hiện đại, đến năm 2030, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,5 - 29%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32 - 33%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39 - 40% trong giá trị tăng thêm.

Thu nhập và năng suất, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 theo giá hiện hành đạt khoảng 210 triệu đồng/người (tương đương khoảng 8.000 USD). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm.

Đầu tư và Tài chính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm từ 35 - 40% GRDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 duy trì mức tăng trưởng bình quân ổn định từ 10 - 11%/năm.

Kinh tế số, đáng chú ý, tỷ trọng kinh tế số sẽ chiếm tối thiểu 30% trong GRDP của tỉnh, khẳng định quyết tâm chuyển đổi số toàn diện

Về chỉ tiêu xã hội, phát triển hài hòa, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Phát triển con người, chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,75. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh phải đạt tối thiểu 68 năm.

Lao động và việc làm, tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 1,0%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tới 89%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 35 - 40%. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Y tế và Giáo dục, đạt 32 giường bệnh/10.000 dân và tỷ lệ 11 bác sĩ/10.000 dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95% và tiến tới bao phủ toàn dân. Về giáo dục, tỷ lệ trường mầm non – phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 73 – 75%, riêng tỷ lệ trường phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia phải đạt 80%.

Xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có ít nhất 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Bản quy hoạch định hướng cấu trúc không gian của tỉnh theo mô hình phân vùng rõ rệt với 7 vùng kinh tế - xã hội, 6 hành lang kinh tế - xã hội nhằm tăng cường khả năng liên kết nội vùng, ngoại tỉnh; đồng thời tập trung xây dựng 5 khu đặc thù đóng vai trò hạt nhân bứt phá với các cơ chế ưu đãi riêng biệt.

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cụ thể hóa các định hướng chiến lược này vào quy hoạch đô thị, nông thôn của từng địa bàn quản lý, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác này trong quý II/2026 để làm cơ sở cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Hành động quyết liệt hiện thực hóa khát vọng xanh

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định hội nghị lần này đánh dấu bước chuyển trạng thái quan trọng từ giai đoạn lập quy hoạch trên giấy sang giai đoạn tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Thành công của quy hoạch phải được đo đếm bằng những công trình hạ tầng hiện đại được hình thành, những dự án lớn được giải ngân, các nguồn lực xã hội được khơi thông và quan trọng nhất là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Để đạt được kỳ vọng đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phải xem việc triển khai Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình đầu tư, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn diện để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng nhất.

Sự chuyển mình về không gian phát triển cùng các mục tiêu số liệu rõ ràng lần này chính là tiền đề vững chắc để Lâm Đồng hiện thực hóa khát vọng trở thành một tỉnh phát triển nhanh, xanh, bền vững và thịnh vượng; xứng đáng là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng và kinh tế biển quan trọng hàng đầu của cả nước.