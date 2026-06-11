Kỳ Duyên, Quốc Trường chấm thi Miss Grand Vietnam 2026

Miss Grand Vietnam 2026 tiếp tục công bố dàn giám khảo với sự góp mặt của Kỳ Duyên, Quốc Trường, Nhật Kim Anh và Lê Hoàng Phương.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố thêm các thành viên hội đồng giám khảo của mùa giải năm nay. Bên cạnh Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu - diễn viên Đoàn Thiên Ân, cuộc thi có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh.

Kỳ Duyên lần đầu ngồi ghế nóng

Trong số những cái tên vừa được công bố, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được sự chú ý khi lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo Miss Grand Vietnam.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Người đẹp tham gia nhiều hoạt động thời trang, giải trí và điện ảnh.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hành trình của Kỳ Duyên được xem là minh chứng cho sự bền bỉ, tinh thần cầu tiến và quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: Sen Vàng.

Lê Hoàng Phương tiếp tục đồng hành

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở lại Miss Grand Vietnam 2026 với vai trò kép. Bên cạnh vị trí Giám đốc Điều hành, cô cũng trực tiếp tham gia hội đồng giám khảo để tuyển chọn các thí sinh tiềm năng cho ngôi vị cao nhất.

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế được kỳ vọng giúp cô đưa ra những đánh giá sát với tiêu chí lựa chọn đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Theo ban tổ chức, người đẹp có thế mạnh về kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh và bản lĩnh sân khấu sau quá trình chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Ảnh: Sen Vàng.

Quốc Trường, Nhật Kim Anh góp mặt

Tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi, diễn viên - doanh nhân Quốc Trường trở thành một trong những thành viên ban giám khảo mùa giải năm nay.

Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật nhiều năm cùng quá trình điều hành doanh nghiệp, nam diễn viên được kỳ vọng mang đến góc nhìn đa chiều về hình ảnh, tư duy, khả năng truyền cảm hứng và tiềm năng phát triển của các thí sinh.

Trong khi đó, Nhật Kim Anh là gương mặt mới nhất được công bố gia nhập hội đồng giám khảo. Nữ nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh.

Sự góp mặt của Nhật Kim Anh được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn trong quá trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026.

Quốc Trường. Ảnh: Sen Vàng.

Nhật Kim Anh (trái). Ảnh: Sen Vàng.

Chung kết dự kiến diễn ra cuối tháng 7

Theo lịch trình từ ban tổ chức, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra ngày 19/6 tại TP HCM. Các thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi gồm The Grand Heat, The Grand Talent, The Grand Chat, phỏng vấn kín cùng các hoạt động đồng hành như The Grand National Costume và Vietnam Beauty Fashion Fest.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 31/7.