Thiên Ân thay đổi ra sao sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam?

Thiên Ân thay đổi ra sao sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam?

Từ sân chơi nhan sắc đến màn ảnh rộng, Đoàn Thiên Ân đang từng bước thay đổi hình ảnh và được khán giả đón nhận.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, cao 1m75, có số đo 88,5 – 66 – 98 cm. Cô gây chú ý khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt top 20 Miss Grand International cùng năm. Ảnh: FB Thiên Ân.
Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, cao 1m75, có số đo 88,5 – 66 – 98 cm. Cô gây chú ý khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt top 20 Miss Grand International cùng năm. Ảnh: FB Thiên Ân.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2022 vào năm 2023, thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh hoa hậu theo hướng quen thuộc, cô chọn rẽ sang lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: FB Thiên Ân.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2022 vào năm 2023, thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh hoa hậu theo hướng quen thuộc, cô chọn rẽ sang lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: FB Thiên Ân.
Năm 2024, Đoàn Thiên Ân lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với vai cô đào cải lương Bảy Loan trong phim “Công tử Bạc Liêu”. Đây được xem là bước thử sức ban đầu, giúp cô làm quen với nhịp làm việc và áp lực phim trường. Ảnh: Người Lao Động.
Năm 2024, Đoàn Thiên Ân lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với vai cô đào cải lương Bảy Loan trong phim “Công tử Bạc Liêu”. Đây được xem là bước thử sức ban đầu, giúp cô làm quen với nhịp làm việc và áp lực phim trường. Ảnh: Người Lao Động.
Đến năm 2025, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai chính trong phim “Nụ hôn bạc tỷ”. Nhân vật Thúy Vân là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tiếp quản tiệm bánh mì do mẹ để lại. Ảnh: Tiền Phong.
Đến năm 2025, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai chính trong phim “Nụ hôn bạc tỷ”. Nhân vật Thúy Vân là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tiếp quản tiệm bánh mì do mẹ để lại. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Trang chia sẻ trên Tiền Phong, cô chọn Thiên Ân cho “Nụ hôn bạc tỷ” không chỉ vì lợi thế ngoại hình mà còn ở khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên nhận thấy tiềm năng của Thiên Ân và quyết định ủng hộ cô theo đuổi con đường này. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Trang chia sẻ trên Tiền Phong, cô chọn Thiên Ân cho “Nụ hôn bạc tỷ” không chỉ vì lợi thế ngoại hình mà còn ở khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên nhận thấy tiềm năng của Thiên Ân và quyết định ủng hộ cô theo đuổi con đường này. Ảnh: Tiền Phong.
Theo VietnamPlus, vai Thúy Vân giúp Đoàn Thiên Ân nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục điện ảnh tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025. Ảnh: VietnamPlus.
Theo VietnamPlus, vai Thúy Vân giúp Đoàn Thiên Ân nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục điện ảnh tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025. Ảnh: VietnamPlus.
Sau “Nụ hôn bạc tỷ”, Đoàn Thiên Ân tiếp tục đóng chính trong phim “Hẹn em ngày nhật thực”. Theo Thể thao &amp; Văn hóa, cô có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vai nữ tu. Ảnh: FB Thiên Ân.
Sau “Nụ hôn bạc tỷ”, Đoàn Thiên Ân tiếp tục đóng chính trong phim “Hẹn em ngày nhật thực”. Theo Thể thao & Văn hóa, cô có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vai nữ tu. Ảnh: FB Thiên Ân.
“Thời gian đó, tôi đến tu viện Làng Sông, cũng là bối cảnh quay phim và được học, trải nghiệm cuộc sống, sự mực thước của các sơ. Tôi dậy lúc 4h sáng, cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ, phụng sự. Gia đình tôi vốn theo đạo dòng Tin Lành, tôi từng chứng kiến và hiểu những chuyện tình tan vỡ vì rào cản tôn giáo. Nhân vật Ân có nỗi đau của cô ấy, mẹ Hoa cũng có nỗi đau của bà”, Thiên Ân nói.Ảnh: FB Thiên Ân.
“Thời gian đó, tôi đến tu viện Làng Sông, cũng là bối cảnh quay phim và được học, trải nghiệm cuộc sống, sự mực thước của các sơ. Tôi dậy lúc 4h sáng, cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ, phụng sự. Gia đình tôi vốn theo đạo dòng Tin Lành, tôi từng chứng kiến và hiểu những chuyện tình tan vỡ vì rào cản tôn giáo. Nhân vật Ân có nỗi đau của cô ấy, mẹ Hoa cũng có nỗi đau của bà”, Thiên Ân nói.Ảnh: FB Thiên Ân.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu Đoàn Thiên Ân để mặt mộc hoàn toàn trong phim, thậm chí dặm phấn để làm nhạt màu môi vốn có. Nàng hậu chấp nhận thay đổi để sống trọn vẹn với nhân vật. Ảnh: FB Thiên Ân.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu Đoàn Thiên Ân để mặt mộc hoàn toàn trong phim, thậm chí dặm phấn để làm nhạt màu môi vốn có. Nàng hậu chấp nhận thay đổi để sống trọn vẹn với nhân vật. Ảnh: FB Thiên Ân.
Xem video: "Thiên Ân trong phim Hẹn em ngày nhật thực". Nguồn FB Thiên Ân.
Thu Cúc (tổng hợp)
