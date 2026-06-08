Đoàn Thiên Ân có gì sau bốn năm đăng quang Miss Grand Vietnam?

Đoàn Thiên Ân trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam với vai trò giám khảo sau khi góp mặt trong hai phim vượt trăm tỷ đồng.

Trở lại Miss Grand Vietnam với vai trò giám khảo

Fanpage Miss Grand Vietnam công bố Đoàn Thiên Ân là một trong những giám khảo của Miss Grand Vietnam 2026. Ban tổ chức cho biết sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân không giới hạn bản thân trong vai trò hoa hậu mà liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, chương trình truyền hình thực tế, sự kiện giải trí và nhiều dự án điện ảnh.

Đây không phải lần đầu người đẹp đồng hành cùng cuộc thi trên cương vị giám khảo. Theo ban tổ chức, Thiên Ân được yêu mến nhờ những nhận xét chân thành, góc nhìn thực tế và khả năng truyền cảm hứng cho các thí sinh trẻ.

Việc trở lại ghế giám khảo được xem là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của người đẹp sinh năm 2000. Từ một thí sinh bước ra từ cuộc thi, cô hiện đảm nhận vai trò đồng hành và đánh giá thế hệ kế nhiệm.

Thiên Ân là một trong những giám khảo của Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FB Thiên Ân.

Từ cô gái nuôi giấc mơ hoa hậu đến đại diện Việt Nam tại Miss Grand International

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Đoàn Thiên Ân từng chia sẻ cô yêu thích thời trang và các cuộc thi sắc đẹp từ khi còn nhỏ. Hình ảnh những người mẫu trên sàn catwalk và các hoa hậu đăng quang là động lực để cô theo đuổi giấc mơ của mình.

Người đẹp cho rằng danh hiệu hoa hậu không thể giúp ai thay đổi cuộc sống nếu thiếu năng lực và sự nỗ lực. Vì vậy, cô luôn chú trọng trau dồi kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

Năm 2022, Thiên Ân tham gia Miss Grand Vietnam và giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, hành trình của cô không hoàn toàn thuận lợi.

Sau vòng sơ khảo, người đẹp gặp chấn thương cổ chân trái và phải liên tục theo dõi quá trình hồi phục trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Dù vậy, cô vẫn hoàn thành các phần thi và giành quyền đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022.

Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: Tiền Phong.

Sau đăng quang, Thiên Ân chỉ có hơn hai ngày để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Theo Tiền Phong, quỹ thời gian ngắn khiến cô phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị trang phục, chụp ảnh profile, tập luyện catwalk và bổ sung nhiều kỹ năng cần thiết trước khi lên đường sang Indonesia.

Tại Miss Grand International 2022, đại diện Việt Nam dừng chân ở top 20 nhờ chiến thắng giải bình chọn. Kết quả này từng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ sắc đẹp trong nước.

Theo VOV, trong một buổi livestream sau cuộc thi, Thiên Ân thừa nhận cô cảm thấy hụt hẫng khi không thể góp mặt trong top 10 như kỳ vọng. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô luôn tự hào vì đã nỗ lực hết khả năng trong điều kiện chuẩn bị đặc biệt gấp gáp.

Rẽ hướng sang điện ảnh

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Thiên Ân không chọn tập trung hoàn toàn vào các hoạt động giải trí hay thời trang. Người đẹp quyết định thử sức với điện ảnh, lĩnh vực đòi hỏi thời gian dài để khẳng định năng lực.

Một trong những dự án đầu tiên đánh dấu sự chuyển hướng của người đẹp là vai Bảy Loan trong phim "Công tử Bạc Liêu". Theo Người Lao Động, để hóa thân vào nhân vật, Thiên Ân dành nhiều tháng học hát cải lương, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật.

Thiên Ân trong phim "Công tử Bạc Liêu". Ảnh: Người Lao Động.

Đạo diễn Lý Minh Thắng đánh giá cô có sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị, từ việc nghiên cứu bối cảnh đến tập luyện các kỹ năng chuyên môn trước khi bước vào phim trường.

Những trải nghiệm này trở thành nền tảng giúp Thiên Ân tự tin hơn khi tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Ghi dấu với hai phim vượt trăm tỷ đồng

Bước ngoặt lớn trong hành trình điện ảnh của Thiên Ân đến từ vai Thúy Vân trong phim "Nụ hôn bạc tỷ".

Theo Vietnamnet, người đẹp nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ lối diễn tự nhiên dù xuất thân là diễn viên tay ngang. Trước khi ghi hình, cô còn dành thời gian học làm bánh mì tại Đà Lạt nhằm hiểu hơn về công việc và cuộc sống của nhân vật.

Theo VOV, đạo diễn Thu Trang từng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phát triển của Thiên Ân. Theo nữ đạo diễn, nếu tiếp tục nghiêm túc với nghề, người đẹp hoàn toàn có thể được khán giả ghi nhận bằng năng lực diễn xuất thay vì chỉ được nhớ đến với danh hiệu hoa hậu.

Diễn viên Tiến Luật cũng đánh giá cao tinh thần làm việc và thái độ cầu thị của Thiên Ân trên phim trường.

Thiên Ân trong "Nụ hôn bạc tỷ". Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.

Sau "Nụ hôn bạc tỷ", Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong "Hẹn em ngày nhật thực". Bộ phim lấy bối cảnh một xứ đạo vùng quê thập niên 1990, kể câu chuyện tình giữa cô gái tên Ân và chàng thợ điện An Thiên. Theo Thể thao và Văn hóa, nữ diễn viên thể hiện được nét mộc mạc cùng những chuyển biến cảm xúc của nhân vật ở nhiều phân đoạn quan trọng.

Không chỉ ghi dấu về mặt hình ảnh, các dự án điện ảnh của Thiên Ân còn đạt kết quả khả quan về doanh thu. Theo Box Office Vietnam, "Nụ hôn bạc tỷ" thu hơn 211 tỷ đồng, trong khi "Hẹn em ngày nhật thực" đạt khoảng 118 tỷ đồng.

Thiên Ân trong "Hẹn em ngày nhật thực". Ảnh: Znews.

Việc liên tiếp góp mặt trong hai bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng giúp Thiên Ân có thêm dấu ấn trên con đường diễn xuất. Đây cũng là thành tích đáng chú ý đối với một nghệ sĩ chuyển hướng từ lĩnh vực sắc đẹp sang điện ảnh.

Việc được lựa chọn trở lại ghế giám khảo Miss Grand Vietnam 2026 cho thấy hành trình của Thiên Ân đã bước sang giai đoạn mới. Từ người đăng quang năm 2022, cô hiện trở thành một trong những gương mặt đồng hành cùng thế hệ thí sinh kế tiếp của cuộc thi.