Xã hội

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập đánh nhau

Công an xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập đánh nhau, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Gia Đạt

Ngày 4/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 16h ngày 2/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bạch Đằng, đã phát hiện thông tin một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện chuẩn bị mang dao, gậy tụ tập đánh nhau tại khu vực cầu Tài Hồ Sìn, xã Bạch Đằng.

1.jpg
2.jpg
Các đối tượng và tang vật. Ảnh Công an tỉnh Cao Bằng

Nhận thấy đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, 8 đối tượng tham gia đều là thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi, trú tại các xã Bạch Đằng, Minh Khai và Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng), trong đó có 2 đối tượng đủ 16 tuổi, 4 đối tượng từ 14–16 tuổi và 2 đối tượng dưới 14 tuổi. Tang vật thu giữ gồm 3 con dao kim loại, 1 ống kim loại dạng hộp inox dài khoảng 90cm và 1 bao tải màu xanh.

Hành vi tụ tập, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo dư luận xấu trong cộng đồng. Công an xã Bạch Đằng đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tái phạm.

Nguồn: ĐTHĐT.
