Nguyên nhân nhóm thanh niên đánh nhau tại quán Bi-a "88 Club" ở Phú Thọ

Nhóm của Đạt đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác dẫn đến xô xát, ném vỏ chai bia và đập phá 3 xe mô tô dựng trước quán, gây hư hỏng tài sản.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 20h30 ngày 1/11, thông qua công tác tuần tra vũ trang theo mô hình 141, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, Tổ tuần tra Công an xã Bình Nguyên nhận được tin báo của nhân dân về vụ hai nhóm thanh niên sử dụng vỏ chai bia, tuýp sắt, dao phóng lợn đánh nhau, gây thương tích và hư hỏng tài sản trước cửa quán Bi-a “88 Club”, thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, xác minh làm rõ hai đối tượng tham gia vụ việc gồm Dương Tiến Đạt (SN 2012, trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) và Lê Trọng Tấn (SN 2008, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng Lê Trọng Tấn bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Bước đầu xác định, nhóm của Đạt gồm hơn 10 thanh niên, đi trên 7 xe mô tô, mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn, khi di chuyển đến khu vực thôn Lương Câu đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác dẫn đến xô xát, ném vỏ chai bia và đập phá 3 xe mô tô dựng trước quán, gây hư hỏng tài sản. Khi người dân can ngăn, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Công an xã Bình Nguyên đã xác định hơn 20 đối tượng liên quan, triệu tập 14 đối tượng để làm việc, gồm các thanh niên trú tại xã Tiến Thắng (TP Hà Nội) và xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ). Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Nguyên đề nghị người dân và phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự.

