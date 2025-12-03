Hà Nội

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh lớp 6 mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Do mâu thuẫn trong trường học, nhóm 04 học sinh lớp 6 ở tỉnh Vĩnh Long có hành vi tụ tập, mang theo hung khí tự chế với mục đích đánh nhau.

Hạo Nhiên

Ngày 03/12, thông tin từ Công an xã An Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm học sinh lớp 6 mang hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau.

Trước đó, vào ngày 27/11, phía trước khu vực một trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã An Phú Tân, lực lượng Công an phát hiện nhóm 04 học sinh lớp 6 có hành vi tụ tập, mang theo hung khí tự chế với mục đích đánh nhau nên đã mời về trụ sở làm việc.

z7269369429244-dc328fcd4f763d6c87182cf155ed92f9.jpg
Nhóm học sinh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an xác định, nhóm học sinh trên có mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, nhưng không được giải quyết đúng cách, dẫn đến hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát.

Ngay sau đó, Công an xã An Phú Tân đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và gia đình các học sinh tiến hành giáo dục, cho viết cam kết, phòng ngừa tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an xã An Phú Tân đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn và phụ huynh tăng cường quản lý học sinh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mang theo hung khí, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

