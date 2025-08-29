Làm rõ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh và làm rõ việc 2 nam sinh đánh nhau trong khuôn viên nhà trường khiến 1 em bị thương và chảy máu ở đầu.

Ngày 29/8, thông tin từ bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh đánh nhau và công an đang vào cuộc xác minh.

Một trong hai nam sinh bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.(ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trong sáng cùng ngày 29/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nam sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học. Một trong hai người bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Theo bà Thúy, hai học sinh đánh nhau đang học lớp 10. Sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường đã đưa học sinh bị thương vào bệnh viện điều trị.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc 2 học sinh đánh nhau đang được Công an xã Hoằng Phú vào cuộc xác minh, làm rõ.

