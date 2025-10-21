Hà Nội

Xã hội

Kịp thời cứu 1 người dân trong đám cháy ở Hải Phòng

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 kịp thời cứu được người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy tại một nhà dân số 9/27 Chợ Con, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, vào lúc 13h35 ngày 21/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo cháy từ Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) về xảy ra cháy tại một nhà dân, địa chỉ số 9/27 Chợ Con, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

7665444.png
Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy từ phân đội Trung tâm và 1 xe chữa cháy từ phân đội Lê Chân đến hiện trường sau đó 5 phút.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy xuất phát từ gác xép tầng 2 của ngôi nhà, đồng thời có 1 người bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đưa ông Đinh Văn Hòa, sinh năm 1955, là chủ nhà thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, phối hợp với Công an phường Lê Chân tổ chức chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và cháy lớn. Đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 13h45 cùng ngày.

Thiệt hại ban đầu xác định không có thiệt hại về người, cứu được 1 người an toàn, về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ theo quy định.

