Nhà xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, cột khói bóc cao hàng chục mét

Tại một nhà xưởng rộng hơn 300m2 trong ngõ 150 đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng) bất ngờ xảy ra cháy dữ dội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h35 ngày 12/10, người dân bất ngờ phát hiện một ngọn lửa bùng phát trong nhà xưởng rộng khoảng hơn 300m2 tại ngõ 150 đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội), sau đó bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Mặc dù người dân đã nỗ lực dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH công an TP Hà Nội đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, ngăn cháy lan, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, lực lượng chức năng huy động đến máy xúc để hỗ trợ tiếp cận điểm cháy. Đến khoảng 23h, ngọn lửa được khống chế và dập tắt sau đó. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, còn về tài sản đang được thống kê làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến nhiều người tử vong