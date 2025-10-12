Hà Nội

Xã hội

Bắt chủ nhà hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lan ở Hà Nội

Đối tượng Hoàng Công Sơn chủ ngôi nhà hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh trên phố Đê La Thành.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Công Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'). Đây là đối tượng đốt rác ở tầng thượng gây cháy lan sang các hộ gia đình tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

capture-4037.png
Hoàng Công Sơn tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/10, Công an phường Láng, Hà Nội nhận được thông tin xảy ra vụ cháy lớn tại tầng thượng ngôi nhà trên phố Đê La Thành. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Láng đã phối hợp với lực lượng PCCC - CHCN khu vực 10, Công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường, tiến hành dập tắt đám cháy.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ vụ hỏa hoạn do Hoàng Công Sơn dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ngay khi dập tắt xong đám cháy, lực lượng Công an đã lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu đối tượng Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 của ngôi nhà trên và tiến hành thu gom, phân loại, đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Đến 21h25 cùng ngày, Công an phường lại nhận được thông tin có vụ cháy lớn xảy ra tại chính ngôi nhà của Sơn trên phố Đê La Thành và cháy lan sang khu vực tầng thượng của một số hộ dân xung quanh. Ngay lập tức, Công an phường Láng đã phối hợp với lực lượng PCCC - CHCN khu vực số 10 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân xung quanh.

Đồng thời xác định nguyên nhân sự việc là do đối tượng Hoàng Công Sơn tiếp tục thực hiện hành vi đốt rác tại tầng thượng của căn nhà dẫn tới cháy lớn, cháy lan sang khu vực nóc nhà của các nhà liền kề... Tại Cơ quan Công an, Hoàng Công Sơn khai vào sáng 10-10, Sơn ở nhà một mình và tiến hành dọn dẹp thu gom rác (gồm các mảnh gỗ, lá khô…) ở tầng 3-4-5 của nhà rồi gom mang lên tầng thượng để đốt bỏ.

Trong khi rác đang cháy thì Sơn đi xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau quay lên thì thấy lửa bùng cháy lớn, Sơn đã dùng xô nước để dập nhưng không tắt được. Khoảng 5 phút sau thì lực lượng Công an đến giúp dập tắt đám cháy.

Lực lượng Công an đã yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác trên vì có thể gây ra hỏa hoạn, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh, đồng thời tiếp tục yêu cầu Sơn thu gom, phân loại và đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Sau khi lực lượng Công an đã rời đi, Sơn không chấp hành yêu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà. Đến khoảng 17h, đối tượng này tiếp tục đốt rác ở tầng thượng nhà mình. Khoảng 10 phút sau, khi thấy rác đã cháy gần hết và còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối. Đến 21h30 cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được nữa.

Vài phút sau, lực lượng Công an tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn những người dân xung quanh. Công an phường Láng đã yêu cầu Sơn về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ. Tại Cơ quan Công an, bản thân Sơn khai nhận thức rõ hành vi của bản thân gây ra hoang mang cho người dân xung quanh, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người khác và gây mất an ninh trật tự. Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản cho 2 hộ dân xung quanh.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
