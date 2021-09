Vì sao sàn BĐS Đại Nam, Legend Land, Nhật Minh Land… bị công an “bêu tên”?

Mới đây, trong báo cáo về một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phát hiện hàng loạt vi phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản.

Thị trường bất động sản tại Hạ Long những năm gần đây không ngừng sôi động. Thông tin trên vietnamfinance, cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Legend Land và Công ty TNHH GD Land Hạ Long có đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn, môi giới bất động sản. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.



Tuy nhiên, từ khi đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp đến nay, cả 2 doanh nghiệp đều không đáp ứng đủ điều kiện "phải có đủ 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản". Theo quy định, 2 Công ty này phải tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sàn giao dịch bất động sản Legend Land do Công ty cổ phần Đầu tư Legend Land thành lập, quản lý và sàn giao dịch BĐS GD Land do Công ty TNHH GD Land Hạ Long thành lập, quản lý đã hoạt động khi không đủ chứng chì hành nghề môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản Legend Land, sàn giao dịch BĐS GD Land và sàn giao dịch bất động sản Long Quân từ khi thành lập, hoạt động đến nay không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Sở Xây dựng theo quy định, không ban hành quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản Legend Land, sàn giao dịch BĐS GD Land và sàn giao dịch bất động sản Nhật Minh Land đã đưa lên sàn giao dịch các sản phẩm bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sàn giao dịch bất động sản Long Quân và sàn giao dịch BĐS GD Land cũng đã thực hiện các giao dịch môi giới bất động sản, hưởng tiền phí dịch vụ môi giới nhưng không thực hiện lập hợp đồng môi giới bất động sản theo quy định.

Danh sách 30 sàn giao dịch bất động sản hoạt động ngoài sự quản lý của Sở Xây dựng được Công an tỉnh Quảng Ninh công khai.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra các sản phẩm bất động sản chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản để phân phối sản phẩm nhằm huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện, vi phạm pháp luật về kinh, doanh bất động sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản chưa được triển khai quyết liệt nên còn xảy ra nhiều sai phạm.

Bên cạnh đó, do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến các sàn giao dịch bất động sản có nhiều vi phạm, có hiện tượng câu kết với nhau "làm giá", "tạo sóng", gây "sốt ảo", làm nhiễu loạn thị trường bất động sản tại Quảng Ninh.

Ngoài các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản nêu trên, Công an tỉnh còn phát hiện một số doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản khác cũng có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Trong danh sách 30 sàn giao dịch bất động sản của Công an tỉnh Quảng Ninh còn có Lộc Sơn Hà Land (Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà Land); An Phát (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ An Phát Hạ Long); M.K.L (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M.K.L)...

Tiếp đến là địa ốc Đại Nam (Công ty cổ phần TMDV Địa ốc Đại Nam); Hưng Thịnh (Công ty Cổ phần bất động sản Hưng Thịnh Việt Nam); Nam Cường (Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Nam Cường); THM Land; Four Home AM (Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại AM; Nhật Trường Phát; Đại Lộc Land Hạ Long; đầu tư tài chính Thái Dương (Công ty cổ phần Tài chính - BĐS Thái Dương)...

Căn cứ các vi phạm đã xác định, Công an tỉnh Quảng Ninh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp nhận tài liệu, tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối với vi phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản nêu trên…