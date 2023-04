Vì sao dự án Khu dân cư Phú An Đồng Nai bị điều tra?

Thông tin trên vừa được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết. Ngoài ra, Cơ quan này cũng đã đề nghị các đơn vị chức năng liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng đối với dự án khu dân cư Phú An.

Được biết dự án khu dân cư Phú An được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2008 với diện tích hơn 11,4ha, với quy mô dân cư hơn 2.200 người. Trong đó, đất nhà ở liên kế và biệt thự song lập chiếm khoảng 6,8ha.

Phối cảnh dự án khu dân cư Phú An

Khu nhà ở liên kế với diện tích trung bình mỗi lô là 5m x 22,5m = 112,5m2, cao 4 tầng, diện tích 64.381,9m2, bố trí được 524 căn hộ, mật độ xây dựng 78 - 82%. Đối với các vị trí nhà tiếp giáp với trục đường giao thông tiếp cận Khu công nghiệp Giang Điền phải do chủ đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ theo mẫu được duyệt, cụ thể lô A1 đến lô A30, lô D1 đến lô D19, lô G1 đến lô G9 và lô I1 đến lô I9.

Khu nhà biệt thự song lập với diện tích trung bình mỗi lô là 8m x 23m = 184m2, cao 3 tầng, bố trí ở phía Nam, diện tích 4.324m2, bố trí được 23 căn hộ, mật độ xây dựng 65-70%.

Khu Nhà trẻ được bố trí tại vị trí trung tâm, một mặt giáp với trục giao thông chính, mặt còn lại gắn liền với khu công viên, diện tích 1.700m2, cao 1-2 tầng, mật độ xây dựng 30-40%.

Khu công viên cây xanh bao gồm 2 lô, được phân bố tại vị trí trung tâm khu đất với tổng diện tích 8.040,3m2.

Dự án này do Công ty TNHH Phú An làm chủ đầu tư, Doanh nghiệp này đặt trụ sở chính tại 151 Phan Chu Trinh, Phường Cam Lộc, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH PHú An hiện do ông Nguyễn Văn Hương làm Giám đốc, chủ sở hữu doanh nghiệp.

Thời gian qua ở Đồng Nai, ngoài việc xác minh sai phạm dự án khu dân cư Phú An, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh sai phạm tại hàng loạt dự án khu dân cư ở huyện Long Thành và TP Biên Hòa.