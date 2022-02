Vì sao giám đốc Cty bất động sản Hoàng Thịnh bị công an truy tìm?

Công an TP. HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức thông báo truy tìm đối với Nguyễn Đình Hoàng - Giám đốc Công ty Bất động sản Hoàng Thịnh (ngụ E27.05.01 chung cư Bellaza, quận 7, TP.HCM).



Công an TP.HCM đang điều tra xác minh tin tố giác tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Nguyễn Đình Hoàng. Tuy nhiên qua xác minh, người này không có mặt tại địa phương, hiện không xác định được nơi ở.

Trong thời gian qua, đã có nhiều người dân đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo ông Nguyễn Đình Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trụ sở Công ty Bất động sản Hoàng Thịnh đóng cửa từ nhiều tháng nay. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo nội dung đơn tố cáo, thông qua các mối quan hệ, ông Hoàng rủ rê các nạn nhân chung tiền cùng đầu tư bất động sản với lời hứa sẽ chia lợi nhuận cao. Những lần đầu hợp tác, ông Hoàng nhanh chóng trả cả vốn và phần lãi hấp dẫn nên nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho ông Hoàng nhiều hơn.

Thế nhưng, sau đó ông Hoàng không trả cả vốn lẫn lời cho nhiều người, đóng cửa Công ty, điện thoại không liên lạc được, các "đối tác" tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thể gặp được ông này, nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM.

Với cách góp tiền để đầu tư bất động sản như các trường hợp trên, nhiều người khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thậm chí, để tạo lòng tin, ông Hoàng thường đưa các sổ đỏ nhà đất đứng tên mình để nạn nhân tin tưởng chuyển tiền. Chỉ đến khi Hoàng cắt mọi liên lạc và đi khỏi nơi cư trú thì các nạn nhân mới rõ mình bị lừa.