Bọ biển 4 triệu/con, nhà giàu vẫn tranh nhau ngon cỡ nào?

Thời gian gần đây, bọ biển được rao bán nhiều trên thị trường với giá từ 650.000 đến 1,5 triệu đồng/kg, tuỳ kích cỡ. Người bán cho biết, bọ biển trọng lượng dưới 1kg/con được các cửa hàng nhập về bán khá nhiều do đang vào mùa đánh bắt. Tuy nhiên, bọ biển trọng lượng trên 1kg tương đối hiếm, không phải cửa hàng nào cũng có. Đặc biệt, bọ biển từ 2,5-3 kg/con thuộc hàng siêu hiếm. Do đó, bọ biển loại này được khách hàng tranh nhau đặt mua. Thông thường, khách hàng muốn mua bọ biển size 2 - 3 kg đều phải đặt trước và chờ khá lâu mới có hàng, ngay cả khi đang chính vụ. Tại Việt Nam, bọ biển xuất hiện nhiều tại vùng biển thuộc khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi.. Bọ biển sống dưới đáy biển sâu, được khai thác hoàn toàn tự nhiên nên phần thịt bên trong của bọ biển ăn dai, chắc, ngọt và béo ngậy Nhiều người nhận xét thịt của bọ biển còn ngon hơn cả thịt tôm hùm. Một trong những lý do khiến giá bọ biển cao ngất ngưởng là chúng chỉ được khai thác vào một mùa duy nhất trong năm. Hơn nữa, bọ biển sống sâu dưới đáy biển hàng trăm sải tay nên chỉ ngư dân có kinh nghiệm mới bắt được chúng. Bọ biển có thể chế biến thành nhiều món ăn như bọ biển nướng, bọ biển hấp sả... Nguồn ảnh: Facebook Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là... Nguồn: VTV24

