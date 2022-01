Hé lộ chủ đầu dự án The Tropicana Garden ở Bảo Lâm bị điều tra sai phạm

Thông tin trên Zing.vn, trong hai ngày 4 và 5/1/2022, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin về dự án bất động sản The Tropicana Garden 1 và 2 tại xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.



Đoàn liên ngành do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chủ trì sẽ xác minh các thông tin đầu tư của chủ đầu tư; việc đầu tư các hạng mục công trình tại khu vực; tách thửa, hiến đất mở đường và các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi sử dụng đất…

Dự án The Tropicana Garden 1 nằm lọt thỏm giữa rẫy cà phê của người dân và rừng thông 3 lá. (Ảnh: Zing.vn).

Về chủ đầu tư dự án The Tropicana Garden 1 và 2, thông tin trên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật cho biết, cả hai dự án này do Công ty TNHH đầu tư The Tropicana thực hiện.

Dự án The Tropicana Garden 2. (Ảnh: Zing.vn)

Đáng chú ý, Công ty TNHH đầu tư The Tropicana mới thành lập hồi tháng 5/2021, địa chỉ trụ sở đóng tại 485/48 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Nguyễn Thùy Trang. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chia sẻ về hai dự án trên với Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, bà Trang cho biết chuỗi The Tropicana Garden 1 và 2 được Công ty ký hợp đồng hợp tác với chủ đất, Công ty không những bán đất nền như một số doanh nghiệp tại Lâm Đồng khác mà còn kèm thi công nhà.

Các thông tin giới thiệu, The Tropicana Garden được phát triển và phân phối độc quyền bởi Hải Phát Land. (Ảnh chụp màn hình).

Theo các thông tin giới thiệu rầm rộ trên mạng, The Tropicana Garden do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) làm đơn vị phát triển và phân phối độc quyền.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát là Công ty thành viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest), được thành lập vào tháng 8/2018, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phát triển, phân phối, cho thuê các sản phẩm bất động sản; quản lý vận hành, khai thác tòa nhà và các dịch vụ liên quan đến bất động sản.

Tính đến tháng 12/2020, Hải Phát Land hoạt động với vốn điều lệ khoảng 710 tỷ đồng.

Trước đó, báo chí đã phản ánh, nhiều tháng nay, tại xã B’Lá (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện hàng chục máy móc, công nhân san gạt mặt bằng, làm đường để thi công The Tropicana 2 .

Hiện, “dự án” The Tropicana 2 mới chỉ xây dựng một số căn nhà mẫu, hạ tầng cơ sở cũng chưa hoàn thiện. Để có mặt bằng làm dự án, chủ đầu tư đã cho san ủi, cạo trọc cả quả đồi rộng nhiều hecta. Cùng với đó, chủ đầu tư còn quảng cáo rầm rộ về các thông tin dự án The Tropicana 2 bằng nhiều hình thức.

Theo tìm hiểu, để sở hữu một căn biệt thự có “view” ở The Tropicana 2, khách hàng sẽ phải “rút hầu bao” từ 3 đến hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài The Tropicana 2, The Tropicana 1 với gần 100 căn biệt thự kiến trúc Pháp nằm ngay trung tâm xã B’lá đã hoàn thiện và được quảng cáo đã bán hết.