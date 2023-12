Trước tháp Kim Thành, Delta Group đứng sau loạt công trình tâm linh nào?

Mới đây, trên trang fanpage Delta Group của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta đã công bố thông tin, trong tháng 11/2023, Delta Group là tổng thầu của dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ làm vệ tinh hỗ trợ và phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích trên 43ha.

Phối cảnh dự án tháp Kim Thành. Ảnh: Internet.

Cũng theo công bố của Delta Group, cùng thời gian trên, doanh nghiệp tiếp tục được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao trọng trách xây dựng dự án tháp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Theo giới thiệu, tháp Kim Thành thuộc Khu tổ hợp công viên cảnh quan, văn hóa, tâm linh Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Được lấy cảm hứng nghệ thuật từ những công trình độc đáo nhất về kiến trúc chùa tháp truyền thống Việt Nam, gồm các di tích quốc gia đặc biệt như: Chùa Keo, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích. Tháp Kim Thành được thiết kế cao 5 tầng, mái cao 33m, bao bọc tòa cửu phẩm liên hoa cao 13,8m, được làm bằng đồng nguyên chất tại Lào Cai.

Mới đây, sáng ngày 18/11/2023, Khu tổ hợp công viên cảnh quan, văn hóa, tâm linh Kim Thành đã chính thức được khởi công xây dựng tại tỉnh Lào Cai.

Được biết, trước tháp Kim Thành, Delta Group đã thi công nhiều công trình Phật giáo nổi tiếng trong nước như: Chùa Phật Tích (2011 - Bắc Ninh); chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc (2014 - Cao Bằng); Việt Nam Quốc Tự (2016 - TPHCM); Tổ hợp Văn hóa Phật Giáo Điện Biên (2016 - Điện Biên); Trung tâm Phật pháp Linh Phong (2017 - Bình Định)…

“Ông trùm” xây dựng kín tiếng, doanh thu sao?

Theo giới thiệu tại website: deltagroup.vn, Delta Group là tập đoàn xây dựng tư nhân có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam, chuyên thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, được thành lập năm 1993, bởi ông Trần Nhật Thành, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 81, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và từng đảm trách chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Buổi đầu khởi nghiệp, Delta Group là nhà thầu thi công cọc khoan nhồi, thi công tầng hầm rồi tiến tới phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế với việc thành lập Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng TT-As (TT-Associates). Năm 2014, một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Delta Group đó là sự ra đời của Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA – V, đơn vị chuyên thiết kế, thi công các dự án xây dựng quy mô lớn.

Sau 30 năm kể từ khi thành lập, Delta đang có 12 công ty thành viên, 2.516 cán bộ kỹ sư, kiến trúc sư và hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Dù không niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng Delta Group được đánh giá là nhà thầu hàng đầu trong thi công phần hầm công trình và là một trong năm công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, bên cạnh những tên tuổi như Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC), Coteccons (CTD) hay Vinaconex (VCG).

Các dự án của Delta Group. Ảnh chụp màn hình (nguồn: Delta Group).

Delta Group đã và đang tham gia thi công nhiều dự án trong các lĩnh vực: Công nghiệp, nghỉ dưỡng - khách sạn, tổ hợp - chung cư, văn hóa, văn phòng - trụ sở, y tế - giáo dục. Trong đó, nhiều công trình làm nên thương hiệu của Delta Group như: Bitexco Financial Tower, Dophin Tower, Keangnam Hanoi Landmark, Lotte Center Hanoi, Sky City, Eden Center, Times City, Royal City, Goldmark City, Vinhome Center City, Vinpearl Phú Quốc….

Thông tin từ Người Quan sát, theo dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến năm 2017, Delta Group có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Trần Nhật Thành nắm hơn 77% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Kim Dung (vợ ông Trần Nhật Thành và cũng là một trong các cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT của Delta Group) sở hữu 1,71%. Còn ông Trần Thành Vinh, Tổng Giám đốc nắm 16,33% vốn điều lệ.

Theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 của Delta Group, doanh thu của tập đoàn trong 3 năm từ 2017 - 2019 lần lượt đạt 5.095 tỷ đồng, 6.223 tỷ đồng và 5.549 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở hữu Trí tuệ cho biết, tính đến cuối 2021, Delta Group có tổng tài sản hơn 5.329 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 34%, hàng tồn kho chiếm 37% tổng tài sản.

Giai đoạn từ 2019 - 2021, Delta Group duy trì nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn so với nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay luôn gần gấp đôi so với vốn chủ sở hữu. Tính tại năm 2021, nợ vay đạt 1.165 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Trong 3 năm gần đây, doanh thu của Delta Group không có nhiều biến động lớn, dao động trên 2.500 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu đạt 2.979 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước…

Đáng chú ý, cũng theo Người Quan sát, Delta Group còn được nhắc tên trong số các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm năm 2023. Cụ thể, công ty này đang nợ bảo hiểm 1 tháng với số tiền gần 1,78 tỷ đồng. Cùng đó, Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V chậm đóng bảo hiểm 3 tháng với số tiền gần 2,14 tỷ đồng.