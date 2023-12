Ngượng đỏ mặt người đẹp mặc hở khoe vòng 1 bất chấp trời lạnh

Hot girl Thư Thư, ở Đài Loan (Trung Quốc), vừa tròn 18 tuổi vào tháng 7 năm nay, sở hữu nét đẹp thanh tú. (Nguồn ảnh: IG) Đặc biệt, vóc dáng chữ S cùng vòng một ngoại cỡ của Thư Thư khiến cô nàng nổi bật hơn so với các hot girl cùng trang lứa. Mới đây, những hình ảnh người đẹp Thư Thư bất chấp trời lạnh, diện đồ khoe vòng một gợi cảm gây được sự chú ý lớn. Trước đó chỉ vài ngày, Thư Thư cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hoá thân thành nàng thỏ Giáng sinh vô cùng xinh đẹp. Theo tìm hiểu, hot girl Thư Thư rất nổi tiếng từ khi còn học cấp 3. Cô nàng cũng lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Biết rõ lợi thế ngoại hình, Thư Thư không ngại chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp gợi cảm. Chỉ tính riêng trên trang IG cá nhân, hot girl Thư Thư đã có hơn 225.000 người theo dõi, hâm mộ.Gu thời trang của Thư Thư được đánh giá khá cao, cô nàng rất biết cách chọn trang phục làm nổi bật phần thân trên đầy đặn, tròn trịa và vòng eo thon gọn của mình. Tuy vậy, cũng có những lần hot girl nhận về nhận xét tiêu cực. Lý do là bởi mọi người cho rằng Thư Thư mặc quá hở hang, thiếu vải so với độ tuổi của mình. Các fan hâm mộ hi vọng Thư Thư sẽ sáng suốt hơn khi lựa chọn con đường phát triển cho bản thân. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm “vẻ đẹp không góc chết” của hot girl Nga xinh như búp bê

