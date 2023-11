Trước khi gọi vốn lên gấp 1,5 lần, Sonadezi Long Thành kinh doanh thế nào?

Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã: SZL) mới đây đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, với tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu và cứ 2 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển với giá trị được xác định tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Thời gian đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 17/11/2023.



Sonadezi Long Thành hiện có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ phát hành thêm hơn 9,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Như vậy, với hơn 18,2 triệu cổ phiếu SZL đang lưu hành, nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Sonadezi Long Thành sẽ tăng lên 273,4 tỷ đồng.

Ngoài phương án tăng vốn, trước đó, Sonadezi Long Thành cũng có kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Với 18,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Thành sẽ chi gần 22 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này. Thời gian thực hiện thanh toán vào ngày 10/11/2023.

Khu công nghiệp Long Thành được thành lập từ năm 2003, do Công ty CP Sonadezi Long Thành là chủ đầu tư. Ảnh: Sonadezi Long Thành.

Sonadezi Long Thành hoạt động ra sao?

Theo giới thiệu tại website doanh nghiệp: szl.com.vn, Công ty CP Sonadezi Long Thành được thành lập ngày 18/8/2003, với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng với mục đích để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Thành. Đến nay, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 200 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của Sonadezi Long Thành bao gồm 6 đơn vị: Công ty Sonadezi Biên Hòa (Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp – Tổng Công ty Sonadezi); Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Đồng Nai (Công ty CP Cấp nước Đồng Nai); Bưu điện Đồng Nai (Viễn thông Đồng Nai); Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai; Công ty CP xây dựng Sonadezi.

Hiện nay, Sonadezi Long Thành có đăng ký địa chỉ kinh doanh tại Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty hiện là ông Phạm Anh Tuấn.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023 cho thấy, Công ty CP Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 104 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ cho thuê nhà xưởng Khu công nghiệp Long Thành với gần 39 tỷ đồng, tiếp đến từ doanh thu cho thuê đất, phí quản lý và doanh thu kinh doanh nước đều đạt hơn 17 tỷ đồng. Mặc dù vậy, giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng doanh thu khiến lãi gộp giảm 2% so với quý III/2022, xuống còn 33 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính của Sonadezi Long Thành giảm tới 60%, chỉ đạt gần 8,5 tỷ đồng. Trong kỳ, Sonadezi Long Thành có chi phí tài chính tăng gần 1 tỷ đồng, tăng 99% so cùng kỳ, và toàn bộ đều là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng hơn 4 lần so cùng kỳ, lên hơn 2,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng nhẹ hơn (14%) lên gần 10 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi khấu trừ chi phí, Sonadezi Long Thành báo lợi nhuận sau thuế gần 24 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 69 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, Sonadezi Long Thành đã thực hiện 69% kế hoạch doanh thu (455,3 tỷ đồng) và 77% mục tiêu lợi nhuận (90,3 tỷ đồng) cả năm đề ra.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành ghi nhận đạt hơn 1.934 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, có gần 96 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, phần lớn là các khoản tiền gửi dưới 3 tháng.

Cùng đó, Sonadezi Long Thành ghi nhận hơn 116 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 50% so với thời điểm đầu năm, chiếm gần như 99% là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chủ yếu là các chi phí san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc Khu dân cư Tam An. Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sonadezi Long Thành ở mức 300,2 tỷ đồng, giảm 22% so với hồi đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là hạng mục xây dụng Cụm công nghiệp Long Phước với gần 239 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ phải trả của Sonadezi Long Thành tại thời điểm 30/9/2023 ghi nhận ở mức gần 1.332 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn gần 82 tỷ đồng, nợ vay dài hạn hơn 178 tỷ đồng…