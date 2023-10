Dự kiến tăng vốn dự án Tràng Cát lên 12.700 tỷ, tài chính Kinh Bắc ra sao?

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) mới đây vừa thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát. Thời điểm hoàn thành góp vốn chậm nhất là ngày 15/11/2023.



Cụ thể, Kinh Bắc cho biết, vốn điều lệ đã đăng ký trước đó của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát là 6.630 tỷ đồng, mức tăng vốn lần này là 6.051 tỷ đồng. Như vậy, sau điều chỉnh, vốn điều lệ của Đô thị Tràng Cát sẽ tăng lên mức 12.681 tỷ đồng. Theo Kinh Bắc, hình thức góp vốn là chủ sở hữu góp thêm vốn vào Đô thị Tràng Cát.

Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát; chủ động về tiến độ giải ngân trong quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến dự án Khu đô thị Tràng Cát.

"Siêu dự án" bị cảnh báo thu hồi

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát là công ty con do Kinh Bắc sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty có trụ sở chính tại khu Bãi Triều, phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị.

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát với tổng diện tích 584,9ha. Theo báo cáo thường niên 2022 của Kinh Bắc, dự án đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và đền bù, xây dựng hầm chui dẫn từ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến dự án và đã được bàn giao đất, được chấp thuận san lấp mặt bằng.

Trong năm 2023, Kinh Bắc tiếp tục xác định đây là dự án trọng điểm, tiếp tục triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đưa vào kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh. Tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến của Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát là gần 11.329 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023 hơn 7.984 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng nói, Kinh Bắc bắt đầu thực hiện đầu tư dự án Tràng Cát từ năm 2012 nhưng chưa thể đưa vào kinh doanh. Động thái tăng vốn cho công ty con mới đây của Kinh Bắc diễn ra sau khi TP Hải Phòng thúc tiến độ dự án Tràng Cát.

Cụ thể, vào tháng 6/2023 vừa qua, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại quận Hải An là một trong số hai dự án của Kinh Bắc bị chính quyền TP Hải Phòng thúc tiến độ khởi công. Theo đó, hạn chót để Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức khởi công dự án là vào tháng 6/2024. Trường hợp không có lý do khách quan mà công ty không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND TP Hải Phòng sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định.

Kinh Bắc kinh doanh thế nào?

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được biết đến là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam gắn với tên tuổi doanh nhân Đặng Thành Tâm. Những năm gần đây, hàng loạt dự án hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam mà Kinh Bắc đang nắm quyền quản lý như : Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh; Khu công nghiệp Tràng Cát - Hải Phòng; Tổ hợp văn phòng, Trung tâm thương mại, Khách sạn 6 sao - Mỹ Đình (Hà Nội)…

Các khu công nghiệp của Kinh Bắc hiện thu hút nhiều dự án lớn của các tên tuổi hàng đầu thế giới như: Canon, Foxconn, MITAC, Panasonic, Sanyo, Wintek, UMEC, Tenma, Mitsui, VS, Sentec, Toyo Ink...

Trụ sở nhà điều hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Ảnh: Internet.

Về tình hình kinh doanh, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2023.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, “ông trùm” bất động sản công nghiệp này đã có một kỳ kinh doanh “bùng nổ” với kết quả rất ấn tượng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.551 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.068 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,2 lần và 10,3 lần kết quả cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 27% sau soát xét, chỉ còn gần 294 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, khoản lợi nhuận ròng tăng 270 tỷ đồng lên 1.920 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16% so với báo cáo tài chính quý II/2023 do công ty tự lập trước đó. Lãnh đạo Kinh Bắc giải trình, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm, Kinh Bắc đã thực hiện được lần lượt 51% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới cuối quý II/2023, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 33.765 tỷ đồng, giảm 3% so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 11.939 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 9.770 tỷ đồng, đa số là trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu về cho vay ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Bên cạnh đó, lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 3.950 tỷ đồng. Trong đó, có 1.862 tỷ đồng là khoản mục chứng khoán kinh doanh. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bán niên, Kinh Bắc rót gần 7,5 tỷ đồng vào cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (dự phòng 5,7 tỷ đồng). Số tiền còn lại được công ty đầu tư vào Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen - doanh nghiệp do Kinh Bắc thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 145 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Kinh Bắc đạt 20.044 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 7.676 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 7.644 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 13.720 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ở mức 4.166 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kinh Bắc còn tồn kho chi phí đầu tư tại các dự án như: Dự án Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (hơn 7.984 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Phú Trung (gần 1.120 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (hơn 1.113 tỷ đồng), Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh (hơn 609 tỷ đồng),…