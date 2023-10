Mới đây, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, ghi nhận tăng trưởng ở nhiều hạng mục quan trọng so với cùng kỳ cũng như các quý trước đó.



Doanh thu bất động sản tăng 40% so với cùng kỳ

Cụ thể, trong quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của Viglacera tăng 8% so với cùng kỳ lên 3.471 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 83% so với cùng kỳ, đạt 563,6 tỷ đồng. Giải trình về mức tăng trên, Viglacera cho biết, doanh thu mảng cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trong quý này của doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc doanh thu tăng, giá vốn trong quý cũng không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, do đó, lợi nhuận gộp của Viglacera tăng 30% lên 1.069 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ về còn 19,5 tỷ đồng, chủ yếu tới từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Viglacera tăng 35% lên 98,7 tỷ đồng, trong khi ghi nhận khoản lỗ 6,1 tỷ đồng từ công ty liên kết liên doanh, kém xa khoản lãi 34,3 tỷ đồng của cùng kỳ 2022. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 15% và 23% về còn 215 tỷ đồng và 185,6 tỷ đồng.

Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế quý III/2023 gần 434 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 10.174 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ cho thuê bất động sản, cơ sở hạ tầng với 3.851 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán sản phẩm gạch ốp lát mang về 2.512 tỷ trong 9 tháng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế khoảng 1.210 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, Viglacera lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận 31,3%.

Tài sản chạm ngưỡng 1 tỷ USD, doanh thu của Viglacera thế nào? Ảnh: Trụ sở Tổng Công ty Viglacera – CTCP, nguồn: Internet.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Viglacera đạt xấp xỉ 23.606 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với hơn 5.401 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại các dự án như: Khu công nghiệp (KCN) Thuận Thành giai đoạn 1 (gần 1.439 tỷ đồng); KCN Yên Mỹ (818,6 tỷ đồng); KCN Phú Hà giai đoạn 1 (758 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải (596,8 tỷ đồng)...

Cuối quý III/2023, hàng tồn kho của Viglacera gần 4.781 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và đã trích lập 152 tỷ dự phòng. Đây chủ yếu là thành phẩm (kính, sứ, sen, vòi,...) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Cùng đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng 39% lên 1.642 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn ở mức 1.590 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Viglacera ở mức 13.565 tỷ đồng, trong đó nợ đi vay là hơn 4.500 tỷ đồng…

Viglacera sắp triển khai những KCN nào?

Được biết, Viglacera vốn là "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, được thành lập từ năm 1974. Hiện Viglacera đang sở hữu và vận hành 12 khu bất động sản công nghiệp, thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 16 tỷ USD vốn FDI. Để phát triển quỹ đất KCN, dự trữ tối thiểu gấp đôi đất cho thuê hàng năm, đến năm 2025, doanh nghiệp này cho biết sẽ nâng tổng số KCN lên 20 khu, tổng diện tích tăng thêm khoảng 2.000 - 3.000ha.

Năm 2023, ban lãnh đạo Viglacera cho biết sẽ triển khai đầu tư hàng loạt KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh. Đồng thời, thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai các dự án mới như: KCN Phù Ninh - Phú Thọ (450ha/giai đoạn 1 là 150ha); KCN Phú Hà giai đoạn 2 (100ha); Khu A KCN Phong Điền - Thừa thiên Huế (120ha); KCN Đông Triều - Quảng Ninh (425ha); KCN Hòa Lạc Hữu Lũng - Lạng Sơn (490ha)…

Thời gian gần đây, doanh nghiệp này tập trung đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội. Trước đó, Viglacera cho biết đã khởi công xây dựng 2.000 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong (Bắc Ninh) và 1.000 căn hộ tại dự án nhà ở công nhân KCN Đông Mai (Quảng Ninh). Giai đoạn 2022 - 2030, Viglacera lên kế hoạch triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội.

Mặt khác, Viglacera cũng tham gia nhiều phân khúc gồm khu nghỉ dưỡng, khu đô thị, nhà vườn và chung cư...