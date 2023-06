Địa ốc Hoàng Cát tiếp tục báo lỗ 48 tỷ, dư nợ trái phiếu 300 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 với con số tiếp tục thua lỗ gần 48 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức lỗ của năm 2021.

Kể từ khi thành lập đến nay, Địa ốc Hoàng Cát chưa ghi nhận doanh thu trong các năm 2018 và 2019. Tính riêng năm 2019, công ty lỗ thuần hơn 3 triệu đồng, năm 2018 lỗ hơn 5 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Địa ốc Hoàng Cát giảm 22,4% so năm 2021 về còn 492,6 tỷ đồng. Nợ phải trả của Hoàng Cát ở mức 469 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 300 tỷ đồng.

Địa ốc Hoàng Cát tiền thân là CTCP phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành được thành lập vào 9/6/2017, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tháng 11/2019, Địa ốc Hoàng Cát chính thức được giấy phép mới hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Cát còn hoạt động thêm 2 lĩnh vực mới bên cạnh ngành phát triển bất động sản là ngành Khách sạn – lưu trú và ngành Bất động sản công nghiệp. Theo đó, Địa ốc Hoàng Cát cho biết sẽ khởi công khách sạn chuẩn quốc tế 5 sao với tên Hoàng Cát Plaza tại Chơn Thành (Bình Phước).

Năm 2021, Địa ốc Hoàng Cát đã mạnh tay tăng vốn lên 300 tỷ đồng (tháng 1/2021), và 400 tỷ đồng (tháng 5/2021). Tức chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy nửa năm, công ty đã thành công tăng vốn gấp hơn 20 lần.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lê Công Hoàng (SN 1984) góp 165 tỷ đồng (chiếm 55% vốn), bà Trần Thị Châu (SN 1962) nắm giữ 30% và bà Lê Thị Thành Huế (SN 1990), nắm giữ 15% vốn. Được biết, bà Châu và bà Huế cũng chính là 2 thành viên lần lượt nắm giữ 75% và 25% vốn điều lệ của Hoàng Gia Phú (vốn điều lệ 410 tỉ đồng) - chủ đầu tư dự án An Phú Long Garden. Còn ông Lê Công Hoàng còn là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Địa ốc Hoàng Cát Bình Dương, Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Hoàng Cát Land, CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoàng Đức Thiện, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Long Cũng trong năm 2021, Địa ốc Hoàng Cát đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu có mã HCGCH2124001. Năm 2022, Địa ốc Hoàng Phát đã thanh toán tổng cộng 33 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu này. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tại ngày phát hành là 11%/năm. Tại mỗi kỳ điều chỉnh lãi suất (3 tháng/lần), lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Trái chủ mua trọn lô trái phiếu là một tổ chức tín dụng. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán VNDirect và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, Địa ốc Hoàng Cát sẽ sử dụng để mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hoàng Gia Phú (Hoàng Gia Phú) - chủ đầu tư dự án An Phú Long Garden, quy mô 128 ha tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm các quyền sử dụng đất tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thuộc dự án An Phú Long Garden và phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Hoàng Gia Phú.