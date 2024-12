Cần Thơ: Cty Hà Liêm liên quan bán đất sai quy định vừa trúng thầu ở Thới Lai

Ngày 6/12, Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai (Cần Thơ) đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu chi phí xây dựng thuộc công trình Tuyến Bảy Ngàn (bên trái) tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.



Giá gói thầu là 17,62 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu là 14,48 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương. Bên mời thầu là CTCP Tư vấn Xây dựng Gia Minh. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, đấu thầu rộng rãi.

Theo đó, Công ty TNHH Hà Liêm là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá 14,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 270 ngày kể từ ngày khởi công.

Ngoài ra, ngày 9/12 vừa qua, Công ty Hà Liêm cũng nằm trong liên danh trúng gói thầu Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (Bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn từ giáp ranh tỉnh An Giang đến kênh Đường Xuồng) xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Gói thầu có giá 88,55 tỷ đồng.

Đây là gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dự án thuộc chủ đầu tư Chi cục Thuỷ lợi Thành phố Cần Thơ. Liên danh chính của gói thầu này là CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 309 và ba liên danh phụ gồm Công ty TNHH Hà Liêm và CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ 626. Liên danh này trúng với giá 85,89 tỷ đồng.

Được biết, Giám đốc Công ty Hà Liêm là ông Nguyễn Thanh Hòa, trụ sở đặt tại 286 ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Từ năm 2016 đến nay, Công ty Hà Liêm có tham gia 47 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 33 gói, trượt thầu 13 gói, 1 gói chưa có kết quả.

Công ty TNHH Hà Liêm là nhà thầu "quen mặt" với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai TP Cần Thơ khi có 5/6 gói trúng thầu. Công ty Hà Liêm cũng trúng 3/3 gói thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cờ Đỏ...

Trong một động thái khác, hồi tháng 2/2024, Công ty TNHH Hà Liêm là doanh nghiệp liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang, ngày 22/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Hà Liêm trúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại Dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích 3.500m2, loại đất thương mại dịch vụ, theo phương thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng 50 năm vào tháng 12/2020, với số tiền đấu giá 8,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Công ty TNHH Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết khi đấu giá mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho CTCP Khai thác xây dựng vận tải Phương Nam (TPHCM) với giá 9 tỷ đồng vào tháng 10/2021.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, tháng 11/ 2021, ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng cho Công ty Phương Nam mà không xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, Công ty Phương Nam thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng và được giải ngân 12 tỷ đồng. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang phát hiện việc chuyển nhượng có dấu hiệu phạm tội nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Hậu Giang.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang xác định, việc ông Lê Phước Nhàn ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nhàn để tiếp tục điều tra, làm rõ.