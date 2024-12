Đá Nẵng: Năng lực nhà thầu Phú Hòa thi công tuyến kênh Trạm bơm An Trạch

Trúng thêm gói thầu hơn 10 tỷ đồng

Ngày 6/12/2024, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Nguyễn Anh Tuấn đã ký Quyết định số 134/QĐ-CTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây dựng công trình: Các tuyến kênh - Trạm bơm An Trạch (kênh chính N5-A, N7), địa điểm huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, Công ty CP Xây dựng Phú Hòa là nhà thầu trúng gói thầu nêu trên với giá 10.549.783.000 đồng (giá gói thầu 11.312.058.000 đồng, tiết kiệm 762.275.000 đồng, tương đương 6,7%); nguồn vốn từ ngân sách TP Đà Nẵng năm 2024; thời gian thực hiện gói thầu 340 ngày.

Một phần quyết định Quyết định số 134/QĐ-CTTL do ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng ký phê duyệt. Nguồn MSC.

Trước đó, gói thầu được Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng công bố ngày 22/10/2024; hoàn thành mở thầu ngày 31/10/2024.

Theo biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu nêu trên, gồm:

Liên danh kênh An Trạch dự thầu với giá 10.147.938.486 đồng; Công ty CP Xây dựng Phú Hòa dự thầu với giá 11.116.737.478 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 10.549.783.867 đồng); Công ty CP Khuê Trung dự thầu với giá 11.238.784.688 đồng.

Tuy nhiên, sau đó liên danh kênh An Trạch bị đánh trượt với lý do “không đáp ứng yêu cầu E-HSMT”; Công ty CP Khuê Trung là doanh nghiệp “đứng thứ 2 danh sách xếp hạng nhà thầu”.

Được biết, công trình các tuyến kênh - Trạm bơm An Trạch (kênh chính N5-A, N7) có tổng mức đầu tư hơn 13.232.568.000 đồng; được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 11/10/2024 (theo Quyết định số 401/QĐ-SNN). Công trình, do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Dự án được đầu tư nhằm công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, dự án nhóm C; bê tông hóa các tuyến kênh - Trạm bơm An Trạch (kênh chính, N5-A, N7), trên địa bàn huyện Hòa Vang, đối với các đoạn kênh bị hư hỏng, xuống cấp, có tổng chiều dài đầu tư là 3.937,71 m; Đầu tư mới các cửa van điều tiết bằng thép; gia cố, thay mới các vị trí tấm đan bê tông xi măng, cầu qua kênh.

Năng lực Công ty Phú Hòa

Công ty CP Xây dựng Phú Hòa (địa chỉ Quốc lộ 14B, thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thành lập ngày 14/10/2004; ông Đinh Văn Lê Phúc là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/8/2014; đã tham gia 68 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 34 gói, 3 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.340 tỷ đồng.

Công ty tham gia và trúng thầu chủ yếu tại 3 tỉnh miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng). Công ty là khách hàng của một số đối tác, như:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, tham gia và trúng 2/5 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 72 tỷ đồng;

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6, tham gia và trúng 2/3 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 79,5 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án quản lý thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, tham gia và trúng 3/3 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 88,9 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tham gia và trúng 2/2 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 35,7 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, tham gia và trúng 1/2 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 51,6 tỷ đồng;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, tham gia và trúng 2/2 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 21,1 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, tham gia và trúng 1/1 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 200,1 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, tham gia và trúng 1/1 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 85,5 tỷ đồng;

Ban Quản lý dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão, kết hợp Cảng cá Tịnh Hòa, tham gia và trúng 1/1 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 367,6 tỷ đồng…

Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia và trúng 5/12 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu hơn 96 tỷ đồng.

Công ty đang chờ kết quả gói thầu xây lắp, đổ thải và xử lý chất thải rắn, thuộc Dự án Thảm nhựa tuyến đường 5 m, song song đường Nguyễn Tất Thành + Nhánh K01 Tôn Thất Đạm và K02 Bắc Đẩu; do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê mời thầu.

Gói thầu nêu trên, được công bố ngày 18/11/2024; hoàn thành mở thầu ngày 27/11/2024 với 8 nhà thầu tham gia dự thầu. Trong đó, Công ty CP Xây dựng Phú Hòa dự thầu với giá 10.041.619.320 đồng; giá dự thầu sau giảm giá 9.690.162.644 đồng (giá gói thầu 10.141.539.259 đồng)…