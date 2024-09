Trước khi Chủ tịch từ nhiệm, ACV lỗ lãi sao?

Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có thông báo quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lại Xuân Thanh, sinh năm 1963.



Như vậy, sau 7 năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ACV, ông Lại Xuân Thanh chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9/2024. ACV chưa công bố người thay thế ông.

Sau khi ông Thanh nghỉ hưu, Hội đồng quản trị của ACV còn 6 thành viên gồm 4 ông Vũ Thế Phiệt, Đào Việt Dũng, Lê Văn Khiên, Nguyễn Ngọc Quý và 2 bà Lê Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Ông Lại Xuân Thanh tại một hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Dưới sự dẫn dắt của ông Thanh, ACV đã có giai đoạn tăng trưởng khá ổn định (trừ 2 năm 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong năm tài chính 2023, ACV lần đầu tiên cán mốc doanh thu xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức kỷ lục 8.470 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm trước.

Năm 2024, ACV đặt kế hoạch doanh thu trên 20.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.378 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 6% so với thực hiện năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, ACV ghi nhận doanh thu đạt 11.178 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.627 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 45% so với cùng kỳ.

Như vậy, với kết quả trên, ACV đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, quy mô tài sản của ACV đạt hơn 69.800 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của ACV đến cuối quý II/2024 ở mức 14.698 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay nợ tài chính ngắn và dài hạn là 9.798 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm và là con số lành mạnh khi so với vốn chủ sở hữu gần 55.105 tỷ đồng (bao gồm 21.772 tỷ đồng vốn cổ phần, 27.237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 6.035 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển).