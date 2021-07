Vốn hóa dẫn top sàn UPCoM, sao cổ phiếu ACV bị ngừng giao dịch?

Trong quý I/2021, ACV đạt doanh thu 1.913 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 1.067 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước lần lượt 47% và 44%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên hệ thống giao dịch UPCoM. Thời gian áp dụng từ ngày 22/7 đến hết ngày 26/7.

Lý do là ACV không công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cổ phiếu ACV bị ngừng giao dịch. Ảnh minh họa

Hiện, giá cổ phiếu ACV quanh mưc 73.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 160.000 tỷ đồng, cao nhất sàn UPCoM.

ACV được cổ phần hóa cuối năm 2015 và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đầu năm 2016 với vốn điều lệ 21.771 tỷ đồng; trong đó Bộ Giao thông Vận tải là cổ đông lớn nhất nắm giữ 95,4% vốn.

Hiện ACV đang trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không hiện có trên cả nước và đang là chủ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đến sáng 22/7, ACV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 2.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2021, ACV ghi nhận doanh thu 1.913 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ; thu lãi sau thuế 862 tỷ đồng, giảm 44% so với quý 1/2020. Kết quả kinh doanh suy giảm mạnh do hoạt động kinh doanh cốt lõi của ACV chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trong năm 2020, doanh thu bán hàng của ACV đạt 7.791 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2020 của ACV đạt 1.642 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với thực hiện năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, ACV vẫn giữ 33.685 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và tiền mặt, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản còn 56.992 tỷ đồng, giảm 1.184 tỷ đồng so với đầu năm.