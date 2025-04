Tận thấy máy ATM nhả vàng thu hút cả nghìn người xếp hàng

Trong bối cảnh giá vàng lao thang, Thượng Hải (Trung Quốc) vừa ra mắt máy ATM "vàng tái chế” thu hút cả nghìn người, nhất là người lớn tuổi muốn bán trang sức tích lũy qua nhiều thế hệ. Ảnh: Shenzhen Kinghood Group Theo trang Mining, ATM "tái chế vàng" đặc biệt này được đặt tại trung tâm thương mại Global Harbor, nơi ghi nhận cảnh xếp hàng dài chờ giao dịch. Ảnh: Sixth Tone Các suất đăng ký sử dụng cây ATM "tái chế vàng" đã được đặt kín tới kỳ nghỉ lễ 1/5. Ảnh: Sixth ToneCây ATM vàng hoạt động theo cơ chế khá đơn giản nhưng rất chuyên nghiệp. Người dùng đưa vàng trang sức vào máy, xác minh danh tính, sau đó vàng sẽ được cân, nung chảy ở nhiệt độ hơn 1.000 độ C, phân tích hàm lượng rồi định giá theo thời gian thực. Ảnh: Indiatvnews Tiếp theo, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng cá nhân, trừ đi một khoản phí dịch vụ 18 tệ (2,5 USD) mỗi gram. Ảnh: Sixth Tone Để đảm bảo độ chính xác và an toàn, máy ATM chỉ chấp nhận các mặt hàng có trọng lượng hơn ba gram và có độ tinh khiết vàng tối thiểu 50%. Ảnh: The Economic Times Theo Chinatimes.net, một chiếc dây chuyền vàng nặng 40 gram được định giá 785 NDT/gram (khoảng 108 USD), giúp chủ sở hữu nhận về hơn 30.600 NDT (gần 4.200 USD) trong vòng 30 phút, sau khi đã trừ phí dịch vụ. Ảnh: Chinatimes Một nhân viên phụ trách cây ATM cho biết, trong suốt tuần qua, cây ATM hoạt động liên tục từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, trung bình xử lý khoảng 30 giao dịch mỗi ngày. Ảnh; News 18 Những tối cao điểm, nhân viên phải làm việc đến nửa đêm, hướng dẫn khách đi qua các lối đi nội bộ sau khi trung tâm thương mại đóng cửa. Ảnh: Times out Cũng theo nhân viên phụ trách cây ATM, khoảng 70% người dùng là phụ nữ địa phương từ 50–70 tuổi. Họ thường đến vào ban ngày, mang theo những món trang sức vàng kiểu cũ để đổi lấy tiền. Ảnh: Global Times Máy ATM nấu vàng do tập đoàn Kinghood (Thâm Quyến) phát triển, đã được triển khai tại khoảng 100 thành phố trên khắp Trung Quốc, đặt tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và chi nhánh ngân hàng. Ảnh: PR Newswire Theo đại diện công ty, hơn 100 máy ATM vàng dự kiến sẽ được lắp đặt tại Thượng Hải, trước khi mở rộng ra các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu và cả Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: MSN Với độ minh bạch cao, tốc độ xử lý nhanh và giá cả hấp dẫn, nhiều người tiêu dùng đã chọn máy ATM vàng thay vì đến các điểm thu mua truyền thống. Ảnh: MNS

