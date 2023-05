Chứng khoán ngày 22/5: Nên đầu tư cổ phiếu nào phiên đầu tuần?

PLX (Khuyến nghị Phù hợp thị trường): Kỳ vọng nguồn cung xăng dầu ổn định trong thời gian tới



Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) thêm 1,6% lên 39.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi đến giữa năm 2024, vượt trội hơn mức cắt giảm 6% trong dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi (+7%/-2%/-10% cho các năm 2023/2024/2025) chủ yếu là do tăng chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp dựa trên KQKD quý 1/2023.

Chúng tôi giảm 10% dự phóng LNST cốt lõi năm 2023 do chi phí bán hàng quý 1/2023 đã hoàn thành 29% dự báo cả năm của chúng tôi. Theo PLX, điều này là do chi phí lao động cao hơn, chi phí quảng cáo và tiếp thị tăng (đặc biệt là chi phí dành cho nhận diện thương hiệu) và chi phí logistics bất thường.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 sẽ tăng hơn gấp đôi lên 3,5 nghìn tỷ đồng nhờ lợi nhuận/lít xăng dầu cao hơn 8% YoY, sản lượng trong nước cao đạt 10,4 triệu m3 (không đổi YoY) và 548 tỷ đồng lãi ròng từ việc thoái vốn khỏi PG Bank. Chúng tôi cũng dự báo LNST năm 2025 sẽ quay trở lại mức trước dịch COVID-19.

Doanh số bán hàng quý 1/2023 tăng 4% YoY, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng PLX sẽ duy trì thị phần cao tương đương với mức cơ sở cao của năm 2022, đến từ việc giành lấy thị phần từ những đối thủ yếu hơn. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng mức tăng trưởng sản lượng đi ngang YoY trong năm 2023 do những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chững lại. Với mạng lưới phân phối và kho chứa lớn nhất toàn quốc, chúng tôi tin rằng PLX sẽ được hưởng lợi từ mức tăng trưởng nhu cầu xăng dầu dự kiến trong dài hạn của Việt Nam là 4,1%/năm trong giai đoạn 2022-2027 (theo Chính phủ), gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng toàn cầu.

Mức định giá của PLX là phù hợp lý với EV/EBITDA năm 2023 dự kiến là 8,6 lần - tương đương với các công ty cùng ngành.

Yếu tố hỗ trợ: Lợi nhuận trên mỗi lít xăng dầu cao hơn kỳ vọng sau khi Nghị định 95 sửa đổi.

Rủi ro: Rủi ro chính sách; giá dầu biến động bất lợi.

ACV (Khuyến nghị Khả quan): Phục hồi mạnh mẽ

Chứng khoán SSI: Kế hoạch 2023: Sản lượng hành khách đạt 118 triệu khách (+20% svck; cao hơn 1,5% so với năm 2019); doanh thu đạt 19 nghìn tỷ đồng (+36% svck) và LNTT cốt lõi đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+12% svck, không bao gồm lợi nhuận từ khu bay là 1,3 nghìn tỷ đồng). Kế hoạch này phù hợp với ước tính LNTT hiện tại của chúng tôi là 10,6 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khu vực bay.

KQKD Q1/2023: Doanh thu tăng 1,24 lần svck và tăng 15% so với quý trước, trong khi LNTT tăng 86% svck và 29% so với quý trước, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 43% từ 38% trong quý trước. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng công ty hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch LNTT năm 2023 là 10,6 nghìn tỷ đồng.

Công ty đã tiếp đón 36,5 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2023 (+6% so với mức trước dịch Covid) và khách quốc tế phục hồi tới 77% mức trước Covid (lượng khách quốc tế trong 4T2019 là 12 triệu lượt khách).

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm là 98.000 đồng/cp dựa trên EV/EBITDA 2024 mục tiêu (chưa tính khu bay) là 16x và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. Động lực hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn là việc phê duyệt thời gian gia hạn miễn thị thực cho khách du lịch, điều này sẽ tăng đáng kể sức hấp dẫn và khả năng của Việt Nam so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia.

DXS (Khả quan): Kỳ vọng mảng môi giới BĐS phục hồi trong nửa cuối năm 2023

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7% xuống 7.500 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do giảm 6% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi, đến từ dự báo tổng doanh thu thấp hơn 3% và giả định biên LN từ HĐKD (EBIT) thấp hơn (trung bình là 26,6% so với 29,3% như trước đây), được bù đắp một phần bằng cách cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024.

Chúng tôi cho rằng việc cắt giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động vào tháng 3/2023 có thể tạo dư địa cho lãi suất vay mua nhà giảm, từ đó hỗ trợ hoạt động môi giới BĐS phục hồi trong nửa cuối năm 2023.

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST năm 2023 sẽ giảm lần lượt 27% và 61% YoY xuống 3 nghìn tỷ đồng (-14% so với dự báo trước đây) và 134 tỷ đồng (-51% so với dự báo trước đây), do chúng tôi điều chỉnh giảm các giả định về doanh thu và biên lợi nhuận gộp theo KQKD thấp của quý 1/2023.

Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024 và 2025 sẽ tăng lần lượt 201% và 58% YoY đạt 405 tỷ đồng (-13% so với dự báo trước đây) và 642 tỷ đồng (-4% so với dự báo trước đây), tương ứng với mức cơ sở thấp của năm 2023.

Tại ĐHCĐ tổ chức trong tháng 5/2023 của DXG (sở hữu 60% cổ phần tại DXS), cổ đông đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu (9,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DXG) để huy động vốn nhằm tăng cổ phần tại DXS. Với mức giá hiện tại của DXS là 6.700 đồng/cổ phiếu, chúng tôi ước tính số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến có thể được sử dụng để mua 128 triệu cổ phiếu - tương đương với 28% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của DXS.

Yếu tố hỗ trợ: Hoạt động bán hàng của thị trường BĐS phục hồi mạnh hơn dự kiến.