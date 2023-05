Chứng khoán ngày 15/5: ACV khả quan trong khi PC1 phù hợp thị trường

ACV (Khả quan): Giảm dự kiến chi phí, dời dự phóng sân bay Long Thành

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi tăng giá mục tiêu (TP) cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thêm 13% và nâng khuyến nghị từ Phù hợp thị trường lên Khả quan. Chi phí cốt lõi trong quý 1/2023 của ACV thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. TP cao hơn của chúng tôi do thay đổi LNST dự phóng 2023/2024/2025/2026/2027 (không bao gồm đóng góp từ hạ tầng hàng không Nhà nước) lần lượt là -1%/13%/11%/-4%/14% và nhờ cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2023 sang giữa năm 2024. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí quản lý, và kỳ vọng biên EBITDA của ACV sẽ trở lại mức trước COVID là 65% vào năm 2024. Chúng tôi hiện giả định dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTA) Giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, trễ hơn so với dự báo trước là năm 2026. Chúng tôi duy trì dự báo về lượng hành khách quốc tế năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 77% và 102% so với năm 2019. Định giá của ACV là hấp dẫn với EV/EBITDA 2023/2024 là 14,8x/11,4x so với mức 14x trước COVID. Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Dự phòng nợ xấu hoặc chi phí đầu tư cao hơn dự kiến; tiến độ mở rộng công suất sân bay bị trì hoãn so với dự kiến; lượng hành khách thấp hơn dự kiến.

HSG (Kém khả quan): Lợi nhuận trở lại mức dương trong Q2/2023 nhờ hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

Chứng khoán SSI: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSE) ghi nhận lợi nhuận dương trở lại trong Q2/2023 đạt 251 tỷ đồng (+7,1% svck) nhờ khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 466 tỷ đồng do giá thép phục hồi. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ của công ty vẫn còn yếu, đặc biệt là ở kênh nội địa với sản lượng tiêu thụ Q2/2023 giảm 37%YoY đạt 167 nghìn tấn (tương đương mức đáy Q4/2021 trong bối cảnh thực thi giãn cách xã hội do dịch Covid-19). Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu duy trì ổn định ở mức khoảng 50 nghìn tấn trong tháng 2 và tháng 3 so với mức đáy khoảng 32 nghìn tấn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, mặc dù vẫn thấp hơn khoảng 50%-60% so với mức đỉnh vào nửa cuối năm 2021.

HSG ghi nhận khoản lỗ đáng kể -430 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2023, so với mức lãi 872 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2022, do Q1/2023 ghi nhận khoản lỗ lớn.

Trong thời gian tới, xuất khẩu có thể sẽ phục hồi nhờ nhu cầu từ Mỹ và Châu Âu. Công ty đã ghi nhận các đơn hàng xuất khẩu đặt trước khoảng 100.000 tấn. Tuy nhiên, thị trường trong nước nhiều khả năng vẫn ảm đạm do sự chững lại của nền kinh tế. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ của HSG sẽ giảm 24% trong năm 2023 xuống mức 1,36 triệu tấn từ 1,49 triệu tấn theo ước tính trước đó.

Tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn khá biến động do giá thép điều chỉnh. Giá HRC trong nước đã điều chỉnh gần 12% trong vài tháng qua sau khi giá Trung Quốc giảm khoảng 14% do dư cung tại các nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới. Các đơn hàng được ký trước có thể giúp HSG đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cho kênh xuất khẩu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc giá thép điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dự phòng hàng tồn kho của công ty và gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận chung. Do đó, chúng tôi hạ dự báo lợi nhuận niên độ tài chính 2023 từ 263 tỷ đồng xuống 41 tỷ đồng (-84% svck).

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu HSG từ TRUNG LẬP xuống KÉM KHẢ QUAN, với giá mục tiêu 1 năm là 14.300 đồng/cổ phiếu dựa trên P/B mục tiêu là 0,8x. Việc lợi nhuận của HSG đã qua đáy có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức và lợi nhuận còn biến động mạnh do nhu cầu nội địa yếu và giá thép thế giới điều chỉnh khiến tỷ suất lợi nhuận của HSG rất mỏng. Nhà đầu tư có thể đợi cho đến khi có nhiều tín hiệu phục hồi hơn, có thể là vào cuối năm, hoặc giá cổ phiếu điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn. Chúng tôi cũng lưu ý rằng với kết quả lợi nhuận âm trong nửa đầu năm 2023, HSG có khả năng bị loại khỏi danh sách cổ phiếu được giao dịch ký quỹ tại HOSE sau khi BCTC soát xét được công bố.

PC1 (Phù hợp thị trường): KCN Nomura, doanh số niken thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận năm 2023

Chứng khoán SSI : Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) 2% còn 29.400 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ KHẢ QUAN còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 11% (giảm 29%/17%/30% cho năm 2023/24/25 và tăng 2%/9% cho năm 2026/27F), ảnh hưởng tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2024.

Dự báo lợi nhuận thấp hơn của chúng tôi đến từ (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn cho mảng năng lượng do chúng tôi hoãn dự báo thời gian vận hành thương mại 2 dự án điện gió tiềm năng (tổng công suất 300 MW) từ 2024-2025 sang 2026-2027 và (2) dự báo thấp hơn của chúng tôi đối với lợi nhuận được chia giai đoạn 2023-2027 của PC1 từ 30% cổ phần của PC1 tại CTCP Tây Thái Bình Dương khi chúng tôi trì hoãn dự báo thời gian hoạt động của Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong và KCN Hà Nam từ 2023-2025 sang 2024 -2026 theo kế hoạch của ban lãnh đạo đã công bố tại ĐHCĐ thường niên 2023 của PC1. Điều này được bù đắp một phần bởi việc bổ sung KCN Nomura Giai đoạn 2 thuộc sở hữu hoàn toàn của PC1 trong giai đoạn 2026-2027 và dự án bất động sản khu dân cư Vĩnh Hưng với quy mô 5 ha trong năm 2027.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 500 tỷ đồng (+9% YoY), dựa trên (1) giả định không lỗ tỷ giá trong năm 2023 so với ~140 tỷ đồng lỗ tỷ giá trong năm 2022, (2) đóng góp từ KCN Nomura IP mới mua và doanh số niken, và (3) dự báo lợi nhuận cao hơn của chúng tôi đối với mảng điện gió và bất động sản, bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng xây lắp điện và thủy điện.

Định giá của PC1 hợp lý với P/E năm 2023 là 17,2 lần, theo quan điểm của chúng tôi.

Yếu tố hỗ trợ: Lãi tỷ giá chưa thực hiện cao hơn dự kiến đối với nợ bằng USD; lợi nhuận từ kinh doanh niken và các khu công nghiệp.