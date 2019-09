Trống Đồng Palace chế biến tiệc cưới cho khách từ thịt gà thối?

Ngày 9/9, phản ánh đến báo điện tử Kiến Thức anh C. (Hà Nội) cho biết, gia đình anh đang rất bức xúc về việc nhà hàng Trống Đồng Palace 65 Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sử dụng thịt gà bị ôi thiu chế biến cho tiệc cưới của người thân anh tổ chức tại đây.



Theo anh C. sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 8/9, khi mọi người đến dự tiệc cưới người thân của anh là anh Đặng M.K và chị Nguyễn T.V tại nhà hàng Trống Đồng Palace 65 Quán Sứ đã phát hiện ra thịt gà trên các bàn tiệc bốc mùi ôi thiu, khó chịu.

Thịt gà bị ôi thiu nhanh chóng được nhà hàng thu lại.

Gia đình anh C. lập tức thông báo cho quản lý nhà hàng. Những đĩa thịt gà bốc mùi ôi thiu nhanh chóng được các nhân viên nhà hàng thu lại, số lượng khoảng 10kg.

Ngay sau đó, đại diện hai bên tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong biên bản, Trống Đồng Palace 65 Quán Sứ nêu rất rõ: “Chúng tôi đại diện phía nhà hàng Trống Đồng Place 65 Quán sứ và đại diện khách hàng là bà Phạm T.T. cùng nhau ghi nhận sự việc như sau: Số lượng thịt gà thu lại tại bàn tiệc có mùi ôi, số lượng 10kg, chị Nguyễn L. đại diện nhà hàng xin hẹn lại khách hàng vào 14h30 ngày 9/9/2019 đến nhà hàng thương lượng và tìm phương án đền bù cho khách hàng”.

Toàn bộ sự việc xảy ra đã được nhà hàng lập biên bản và có ký xác nhận đại diện hai bên.

Nói thêm về sự việc, anh C. nhấn mạnh: “Kính nhờ các cơ quan báo chí giúp gia đình thông tin rộng rãi cho việc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của nhà hàng Trống đồng Palace 65 Quán Sứ. Sự việc đã gây mất uy tín và làm giảm sút hình ảnh của gia đình tôi đối với thực khách, vi phạm nghiêm trọng vấn đề an toàn thực phẩm và gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của thực khách”.

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 9/9 PV Kiến Thức đã liên hệ với một lãnh đạo của Trống Đồng Palace, vị lãnh đạo này cho biết vừa đi công tác về và mới chỉ nghe qua thông tin, cũng chưa được xem biên bản sự việc.

